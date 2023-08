Liga: pourquoi le Real Madrid fait une croix sur 13 millions d’euros

Selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid ne participera pas à une campagne de la Liga visant à améliorer l’expérience télévisuelle. Ainsi, le club renoncerait à toucher 13 millions d’euros.

Le Real Madrid tourne le dos à la Liga. D’après les informations du média ABC, le club merengue ne prendra pas part aux initiatives proposées par la ligue espagnole de football cette saison pour enrichir le contenu des diffuseurs TV.

Avec ce système, les équipes doivent se répartir un pactole de 130 millions d’euros grâce à un système de points notamment basé sur leur degré de collaboration avec ces médias ou sur l’audience. Mais en refusant, le Real Madrid fait une croix sur 13 millions d’euros.

Le Real Madrid viserait une action en justice

Le club madrilène était déjà le seul réfractaire aux diverses nouveautés proposées par la Liga, comme la diffusion de discours issus de vestiaires, de micros portés lors des échauffements ou des pauses fraîcheur, mais également des interviews avec le staff, avait annoncé le championnat peu avant le début de saison.

Jugeant la mesure illégale, le Real Madrid aurait ainsi pour idée de dénoncer la Liga devant le tribunal, réclamant la suspension de ces diverses nouveautés, instaurées pour "encourager l'amélioration du produit audiovisuel de la Liga" et "générer davantage de revenus". Sur le terrain, les hommes de Carlo Ancelotti ont lancé leur saison par une victoire sur la pelouse de l’Athletic Bilbao grâce à des buts de Rodrygo et Bellingham (2-0) et enchaîneront par un autre déplacement ce samedi, sur la pelouse d'Almeria.