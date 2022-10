Mercato: Ronaldo ne signera pas à l'Atlético en raison de son passé au Real affirme Simeone

Cité lors du mercato estival du côté de l'Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo ne viendra pas chez les Colchoneros selon Diego Simeone, qui rappelle que le Portugais est une véritable légende du grand rival, le Real Madrid.

Diego Simeone enterre définitivement la rumeur Cristiano Ronaldo. Évoqué pour une éventuelle arrivée cet été dans la capitale espagnole, le Portugais est finalement resté à Manchester United, malgré des envies de départ bien prononcées. Interrogé par la télévision argentine sur la situation du quintuple Ballon d'or, le coach de l'Atlético de Madrid sait que CR7 ne viendra jamais chez le grand rival du Real.

>> Les infos merctao EN DIRECT

"Les gens parlent parfois pour vous dire ce qu'ils veulent vous dire, et non ce qui se passe réellement. Ronaldo est une référence absolue pour le Real Madrid et je ne verrais pas Palermo jouer pour River, pas plus que je ne verrais Riquelme ou Ortega jouer pour Boca. Il y a des situations qui sont très claires", a déclaré Simeone à Tigo Sports.

Griezmann offre la victoire à l'Atlético

Samedi, les Colchoneros se sont imposés sur le terrain de l'Atletic Bilbao (1-0) grâce au 100e but en Liga d'Antoine Griezmann. Le champion du monde français a trouvé la faille sur une reprise du droit, après un déboulé et une passe en retrait bien ajustée d'Alvaro Morata (47e). Contre son adversaire favori (il s'agit de son 13e but contre Bilbao), "Grizou" a converti le seul tir cadré des Colchoneros.

Il n'avait plus inscrit le moindre but depuis plus d'un mois: sa dernière réalisation remonte au 7 septembre contre Porto en C1 (2-1). Il aurait même pu doubler la mise à la 61e, mais sa reprise de volée du gauche n'a pas accroché le cadre. Lundi dernier, l'Atlético de Madrid avait officialisé le transfert de Griezmann, pour un contrat jusqu'en 2026, permettant au Français de quitter définitivement le FC Barcelone qui le prêtait. La situation contractuelle empêchait alors Griezmann de jouer l'ensemble des matchs, sous peine qu'un bonus financier s'active.