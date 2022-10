PSG: l'anecdote d'Agüero sur le départ de Messi du Barça

Invité de l'émission espagnole "El Chiringuito" lundi soir, Sergio Agüero a révélé une anecdote sur son compatriote, Lionel Messi. Il a affirmé que "la Pulga" était confiant à l'idée de prolonger au Barça à l'été 2021, avant de signer finalement au PSG.

Plus d'un an après l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1, à Paris, l'un de ses meilleurs amis n'a toujours pas oublié son départ du Barça. Invité de l'émission espagnole El Chiringuito, Sergio Agüero s'est livré sur le départ du septuple Ballon d'or vers la France. Un départ loin d'être évident à première vue, alors que le Barça discutait ardemment avec l'Argentin et son clan afin d'aboutir à une prolongation de contrat avec le club catalan.

"Il me disait tous les trois ou quatre jours qu'il ferait une photo avec le maillot du Barça"

Le "Kun", retiré des terrains depuis décembre 2021 après la détection de troubles du rythme cardiaque, a expliqué comment se sentait Messi alors qu'il semblait sur le point de continuer l'aventure avec les Blaugranas à l'été 2021. "Quand la prolongation de Leo semblait toute proche, il me disait tous les trois ou quatre jours qu'il ferait une photo avec le maillot du Barça quand cela serait officiel", révèle le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City (260 buts), aussi meilleur buteur étranger et non européen de la Premier League (184 buts).

Le reste de l'histoire est connu : le Barça officialise début août le non-renouvellement du contrat de Messi en "raison d'obstacles économiques et structurels". Dans la foulée, il tient une conférence de presse émouvante pour dire adieu à "son" club avant de signer pour deux saisons avec le PSG.

"Ce n'était pas de sa faute (ce non-renouvellement)", précise Agüero. Il répond aux décisions de ceux qui arrangent son contrat. Leo n'était pas dans les négociations. La vérité est connue de ceux qui ont discuté de cette affaire", conclut-il.

Selon des révélations du quotidien espagnol El Mundo en septembre dernier, afin de continuer à jouer avec le club de son coeur au-delà de la fin de son contrat fixé à juin 2021, la star argentine aurait accepté en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, une baisse de salaire de 20%, mais aurait réclamé de les rattraper au cours des deux années suivantes avec des intérêts (3%). Il aurait également réclamé de toucher une prime de 10 millions d'euros à la signature de la prolongation de son contrat.