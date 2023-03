Real Madrid: les messages amers de Benzema après sa troisième place aux trophées The Best

Elu Ballon d’or 2022, Karim Benzema a seulement pris la troisième place au classement du meilleur joueur des Trophées Fifa The Best. Visiblement amer, le Français a publié plusieurs messages sur son compte Instagram.

Plutôt rare dans les médias, Karim Benzema (35 ans) utilise davantage son compte Instagram pour faire passer des messages de manière souvent alambiquée. Depuis lundi soir, ils semblent cette fois assez clairs de la part de l’attaquant du Real Madrid, seulement troisième au classement du meilleur joueur des trophées Fifa The Best derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé. Il a publié une première story peu de temps après l’annonce des résultats, laissant planer le doute sur le sens du message en reprenant un célèbre meme sur Internet d’un homme lâchant: "menteur, oui, toi menteur, tu mens. Ouais menteur, un grand menteur".

Une photo de son bilan étincelant en 2021-2022

Le Ballon d’or 2022 a ensuite relayé un message vantant son bilan étincelant de la saison 2021-22 avec 63 buts, 21 passes, cinq titres décrochés avec le Real et la France et de nombreuses récompenses individuelles. Il a aussi partagé un cliché de lui aux côtés de Vinicius, autre grand oublié des Trophées Fifa The Best (absent du onze-type, mais aussi des 26 finalistes pour le titre de meilleur joueur), barré de l’indication "The Beasts" (les bêtes) dans un détournement de "The Best". Benzema a publié un autre message le montrant à côté d’une grosse cylindrée et clamant: "J’y suis arrivé seul…"

La story Instagram de Karim Benzema avec Vinicius Jr © Capture Instagram

La story Instagram de Karim Benzema © Capture Instagram

Les cibles de ce ressentiment apparent ne sont pas déterminées. Mais plusieurs choix de vote ont surpris à l’instar de son coéquipier, David Alaba, qui lui a préféré Lionel Messi en première position. Face aux critiques et à de nombreuses insultes racistes reçues, le capitaine autrichien s’est défendu en expliquant qu’il s’agissait d’une décision collégiale prise avec ses équipiers de la sélection nationale.

Les décisions de Didier Deschamps et Hugo Lloris peuvent aussi être sujettes à interprétation. Le sélectionneur et le capitaine (qui a pris sa retraite internationale depuis) ont tous les deux placé Kylian Mbappé en première position devant Karim Benzema et Lionel Messi. Benzema peut se consoler avec une place dans le onze-type dans un drôle de système en 3-3-4.

Les récompenses attribuées lors de la cérémonie ont beaucoup fait grincer des dents le Real Madrid - vainqueur de la Ligue des champions, de la Liga, de la Coupe du monde des clubs, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Supercoupe d’Espagne - comme l’absence de trophées pour le gardien Thibaut Courtois, l’entraîneur Carlo Ancelotti ou Karim Benzema.