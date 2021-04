Real Madrid-Barça: Zidane veut que Messi reste à Barcelone

En conférence de presse ce vendredi à la veille du Clasico (samedi, 21), Zinedine Zidane s'est exprimé sur l'avenir de Lionel Messi. L'entraîneur du Real Madrid s'est publiquement positionné pour que l'Argentin prolonge son aventure au FC Barcelone.

Zinedine Zidane et le Real Madrid s'apprêtent à vivre une semaine décisive pour leur saison. Ce samedi (21h), l'équipe madrilène accueillera le FC Barcelone pour un Clasico comptant pour la 30e journée de Liga, alors que les deux équipes sont à la lutte pour le titre cette saison, avec aussi l'Atlético de Madrid. Puis mercredi prochain, le Real devra confirmer face à Liverpool pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions.

Vainqueur de Liverpool mardi dernier (3-1), le Real Madrid doit maintenant repenser à la scène nationale face à Barcelone. Une victoire permettrait à Zidane et ses joueurs de passer devant leurs rivaux. Mais l'affiche s'annonce très serrée avec une équipe catalane qui reste sur six victoires de rang en Liga, portée encore par un certain Lionel Messi, qui pourrait vivre son dernier Clasico. L'avenir de la "Pulga", légende du FC Barcelone et en fin de contrat avec son club de toujours, est encore incertain.

"J'espère que ça ne sera pas son dernier Clasico et qu'il va rester à Barcelone. Il est bien ici et c'est bien aussi pour la Liga, on sait quel joueur il est, a lancé Zinedine Zidane à propos de l'avenir de l'Argentin ce vendredi. Mais ils sont tous très bons. On va essayer de contrer ses forces comme toujours et de faire une bonne partie avec le ballon."

Zidane: "J'espère que Sergio Ramos va rester"

Arrivé au Real Madrid en 2005, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé non plus avec la "Maison Blanche". Mais le défenseur espagnol souffre lui d'une blessure musculaire et ne sera pas présent samedi. "J'espère aussi qu'il n'a pas déjà joué son dernier Clasico, a cette fois déclaré Zidane à propos de son capitaine. J'espère qu'il va rester."

En cas de défaite, le Real Madrid pointerait à cinq unités de Barcelone à huit journées du terme du championnat. "Non, je ne pense pas qu'on perdra le titre en cas de défaite et je n'y pense pas, a écarté Zidane. On va tout donner et on reste positif, on veut juste faire un super match de football."