Real Madrid: "Benzema est le meilleur attaquant du monde", selon Ancelotti

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, est toujours plus sous le charme de Karim Benzema qu’il cite sans problème comme le meilleur attaquant du monde actuellement.

Carlo Ancelotti a retrouvé le Real Madrid l’été dernier, six ans après son départ. Il a découvert, aussi, une autre facette du jeu de Karim Benzema. Le Français, qui faisait briller Cristiano Ronaldo lors du premier passage de l’Italien, est devenu le leader de l’attaque madrilène. Et il le fait de manière éclatante depuis le départ du Portugais en 2018. L’ancien Lyonnais plane encore cette saison avec 20 buts en 23 matchs, dont 15 en Liga, dont il est le meilleur buteur.

Est-il actuellement le meilleur attaquant du monde? Pour Carlo Ancelotti, il n’y a pas de débat. "Je pense que oui car maintenant il ajoute une grande capacité et une régularité à marquer, répond-il dans une interview As. Il l'a autant que Cristiano Ronaldo ou Haaland. Benzema est un joueur qui fait la différence. On vient de le voir encore lors du match contre l'Athletic, avec deux buts en très peu de temps. Il est dans une forme spectaculaire."

Ancelotti imagine Benzema jouer jusqu’à 40 ans

Ancelotti a loué la force de travail des trentenaires comme Benzema (34 ans), Luka Modric (36 ans) ou Toni Kroos (31 ans), toujours aussi performants. "Je les vois travailler tous les jours et je sais que ce sont des professionnels à part entière, souligne Ancelotti. Je pense qu'ils peuvent tous les trois atteindre l'âge de quarante ans en compétition de haut niveau. C'est vrai que ce que je dis est plus compliqué pour un attaquant, qui a une plus grande usure, que pour un milieu de terrain. Mais je pense que les trois peuvent le faire."

Benzema s’est offert un doublé en quatre minutes, mercredi lors du succès du Real sur le terrain de Bilbao (1-2) en match avancé de la 21e journée de Liga. Son premier but est même un petit bijou avec une frappe enroulée instantanée en étant excentré sur le côté gauche de la surface de réparation. Il a dépassé la barre des 400 buts en carrière (401). Auteur d’une grosse année avec le Real et d’un retour réussi en équipe de France, Benzema a échoué à la quatrième place au classement du Ballon d’Or.