Real Madrid: les énormes stats que Benzema visera en 2022

Auteur d’un doublé face à l’Athletic Bilbao ce mercredi soir, Karim Benzema termine un grand cru 2021 en boulet de canon. Mais 2022 pourrait aussi être son année, où l’attaquant français a plusieurs records ou objectifs dans le viseur.

À tout juste 34 ans, Karim Benzema a encore pas mal de barrières à faire tomber. Dans la forme de sa vie en 2021, le quatrième du dernier Ballon d’or peut battre plusieurs records en 2022 avec le Real Madrid, où il ne cesse de briller, à l’image de son nouveau décisif face à l’Athletic Bilbao ce mercredi soir (2-1). Et dans une année de Coupe du monde, tous les rêves sont permis.

Bientôt les 300 buts avec le Real, Di Stefano et Raul dans le viseur

Une première barre symbolique devrait tomber assez rapidement pour l’ancien Lyonnais, celle des 300 buts avec le Real Madrid. Il ne lui reste qu’une réalisation pour atteindre ce chiffre fou que seuls trois joueurs ont franchi dans l’histoire du club: l’atteignable Cristiano Ronaldo (451) ainsi que les locaux Raul (323) et Di Stefano (308), qui ont du souci à se faire. Les deux hommes, avec 228 et 216 buts en Liga, peuvent également être rattrapés par l’attaquant français en championnat (207), où il vient de passer le cap des 400 matchs.

La longévité de Karim Benzema au Real Madrid, dont il défend les couleurs depuis 2009, pourrait aussi prendre une dimension historique avec une nouvelle barre symbolique à franchir, celle des 600 matchs. Pour dépasser Gento (600) et Hierro (601), et prendre la sixième place des joueurs les plus capés de son club derrière Raul, Casillas, Sanchis, Ramos et Santillana, ‘KB9’ a encore 20 matchs à jouer, du haut de ses 582 apparitions avec la Maison Blanche.

Un premier record d'Henry en danger

Pour en revenir aux statistiques offensives, son record de buts sur une saison est également bien parti pour tomber, dix ans plus tard. Alors que son meilleur exercice réalisé en 2011-2012 lui avait permis de totaliser 32 buts toutes compétitions confondues, il en est déjà à 20 après la moitié de la saison. La saison passée, l’attaquant merengue en avait inscrits 30 en club, en plus de ses 9 en sélection.

Justement, Benzema peut véritablement marquer de son empreinte l’histoire de l’équipe de France, malgré cinq ans et demi de privation. L’actuel cinquième meilleur buteur des Bleus (36) ne compte plus que cinq longueurs de retard sur Platini (4e), six sur Griezmann (3e) et dix sur Giroud (2e). Du haut de ses 51 buts, Henry semble hors d’atteinte pour 2022.

Mais en marquant ses 400e et 401e buts en carrière, le numéro 9 du Real Madrid s’est déjà approché fortement de la légende des Gunners. Le meilleur buteur des Bleus compte 411 réalisations, ce qui se présente aussi comme le plus haut total pour un joueur français dans l’histoire du football. Un record largement abordable pour Karim Benzema, s’il poursuit sur sa lancée après la trêve.

La Liga en attendant la Coupe du monde?

Avant d’espérer peut-être un meilleur classement au Ballon d’or et de monter enfin sur le podium, l’ancien avant-centre de l’OL a également de belles opportunités d’étoffer son palmarès collectif. Alors qu'il compte avec le Real huit points d’avance (et un match en plus) sur son dauphin sévillan à la trêve, sa quatrième Liga est au bout de ses pieds. Une cinquième Ligue des champions, qui semble beaucoup moins abordable, pourrait aussi être légendaire. Mais la principale échéance de 2022 arrivera en son terme. Car à la veille de souffler ses 36 bougies, Karim Benzema pourrait apposer une immense cerise sur son gâteau, le 18 décembre prochain dans la banlieue de Doha.