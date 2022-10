Real Madrid: Florentino Perez opéré des poumons

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a été opéré avec succès d’une infection pulmonaire ce mardi. Il ne sera pas en tribunes pour le match de Ligue des champions de son club à Lepizig.

Inutile de chercher des yeux Florentino Perez en tribune lors du match de Ligue des champions qui oppose son Real Madrid au RB Lepizig en Allemagne, ce mardi (21h). Le président des Merengues est resté en Espagne, où il a subi une opération d’un de ses poumons. Un nodule lui a été retiré avec succès, mais il ne pourra pas accompagner son équipe et devra observer quelques jours de convalescence.

L’opération a eu lieu à l’hôpital universitaire Puerta de Hierro de Majadahonda, en pleine matinée, et se serait déroulée sans encombres. Aucune information préalable n’avait été communiquée sur l’état de santé de l’homme d’affaires espagnol, 75 ans dont 19 passés à la tête du Real (séparés en deux mandats, l’un de 2000 à 2006 et l’autre en cours depuis 2009), avant que la nouvelle de sa sortie d’hôpital ne fuite sur le site du quotidien espagnol Marca.

En loge ce dimanche

Dimanche dernier, Perez était d’ailleurs à sa place habituelle en loge d’honneur pour le match de Liga du Real face à Séville. Le dirigeant a même pu s’entretenir avec quelques joueurs et avait symboliquement remis à Luka Modric un maillot pour son 450e match avec le club. Quelques jours plus tôt, il avait fait le déplacement jusqu’à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or, remis à un de ses protégés, Karim Benzema.

"Il y a une histoire d'amour entre le Ballon d'Or et le Real Madrid, comme entre la Ligue des Champions et le Real Madrid, avait-il déclaré à cette occasion. Je me souviens qu'il y a 13 ans, je suis allé chez Benzema alors qu'il était tout jeune. Je savais qu'il gagnerait le Ballon d'Or et deviendrait le meilleur joueur du monde. Il m'a toujours semblé être un mélange de Zidane et Ronaldo Nazario. De nos 11 Ballons d'Or, j'en ai recruté 8. Celui-ci est peut-être un peu plus spécial."