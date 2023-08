Real Madrid: la pépite Arda Güler va se faire opérer, plusieurs semaines d'absence

A peine arrivé au Real Madrid, le jeune Arda Güler, 18 ans, va devoir se faire opérer du ménisque après avoir contracté une blessure à l'entraînement fin juillet. Le grand espoir turc devrait être indisponible un mois et demi et revenir sur les terrains après la trêve internationale de septembre.

Les galères s'enchaînent au Real Madrid. En plus de la rupture des ligaments croisés de Thibaut Courtois, le tout jeune Arda Güler, 18 ans et arrivé il y a seulement quelques semaines, va lui aussi passer par la case opération d'après The Athletic. Le Turc, acheté 20 millions d'euros à Fenerbahçe, s'est blessé au ménisque du genou droit lors d'un entraînement, il y a trois semaines.

Le Real Madrid a souhaité prendre toutes les précautions et a multiplié les analyses avant de prendre la décision avec le joueur. En Espagne, le cas d'Ansu Fati, gravement blessé au ménisque il y a trois ans et qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de l'époque, est une sorte d'exemple à ne pas suivre.

Environ six semaines d'absence

Blessé le 21 juillet dernier, Arda Güler a d'abord opté pour une guérison sans opération, avant de revoir ses options ces derniers jours. Le club estimait lui qu'éviter l'opération revenait seulement à perdre du temps pour sa convalescence.

Le Turc devrait être opéré par le renommé Manuel Leyes, habitué à travailler avec les joueurs du Real Madrid. Ces dernières années, il s'est occupé de Sergio Ramos, Marco Asensio et Luka Modric lors d'opérations précédentes.

Arda Güler, qui n'a pas pu disputer la moindre rencontre de préparation avec le Real Madrid, devrait être écarté pour six semaines.

Le Turc aux quatre sélections devrait reprendre après la trêve internationale de septembre et débutera donc sa saison avec un peu de retard, pas idéal pour avoir du temps de jeu et faire ses preuves.