Real Madrid: le mea culpa de Vinicius auprès de Zidane

AS raconte ce mardi comment Vinicius Junior a dû passer un coup de fil à Zinedine Zidane, cet été, pour s'excuser après avoir affiché une mauvaise attitude contre Manchester City. Un appel que l'entraîneur français a apprécié.

Lors de la reprise de la précédente édition de la Ligue des champions, après le confinement du printemps, Vinicius Junior s'est mis dans une situation bien difficile à cause de son comportement. Mais comme le rapporte AS, ce mardi, le Brésilien de 20 ans a peut-être sauvé son avenir au Real Madrid en appelant Zinedine Zidane pour présenter ses excuses.

En août dernier, Zinedine Zidane a provoqué la colère de Vinicius Junior en se passant de lui pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (défaite 2-1). À l'époque, Eden Hazard revenait de blessure et se trouvait hors de forme. Malgré tout, l'ailier belge avait été titularisé.

Sur son téléphone pendant l'échauffement

Mécontent, le Brésilien avait alors refusé de s'échauffer. Le quotidien espagnol raconte même que l'entraîneur français a été surpris de découvrir le joueur dans les vestiaires, concentré sur son téléphone portable (avec Marcelo), pendant que le reste du groupe était en train de se préparer pour ce choc. Aucun mot n'aurait été échangé à ce moment-là. Mais Zinedine Zidane, qui n'en pensait pas moins, a tout simplement choisi de ne pas l'envoyer à l'échauffement.

Conscient qu'il était en faute, Vinicius Junior aurait alors profité des vacances pour appeler le coach. Un échange qui lui aurait permis de reconnaître ses torts et de promettre qu'une telle situation ne se reproduirait plus. À l'écoute, Zinedine Zidane n'aurait pas manqué de le remercier pour avoir eu le courage de le contacter et de s'excuser.

Et même si ses performances sont aujourd'hui encore bien loin des standards du Real Madrid, Vinicius Junior n'a effectivement pas perdu sa place dans la rotation de l'équipe. Il a eu droit cette saison à 11 titularisations sur ses 20 apparitions en Liga cette saison. Il a également pris part aux six matchs de la phase de poules de la Ligue des champions.