Mercato en direct: le clan Haaland attendu en Angleterre ce vendredi

Dans une interview accordée à Ouest-France, Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, confie la difficulté de travailler sur des profils précis de joueurs. Mais il planche sur le sujet avec Florian Maurice, directeur sportif. "On travaille, mais il y a différentes hypothèses qu’on ne peut pas anticiper, savoir si on va être européen, savoir comment va évoluer le marché, explique le technicien. Savoir quels vont être les droits TV. Aujourd’hui, personne ne sait ce qui va se passer. C’est quand même un élément déclencheur pour le recrutement et la construction de la future équipe."

Il confie aussi travailler sur le cas des joueurs en fin de contrat. "Bien sûr, confirme l'entraîneur. On en parle tous les jours avec Florian, des joueurs qui sont en prêt et qui sont susceptibles de revenir ou pas. Ça fait partie des choses qu’on évoque avec Florian, le président (Nicolas Holveck)."