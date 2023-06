Real: Raul va rester entraîneur de la réserve, et vise le poste d'Ancelotti

Annoncé sur le départ il y a un mois, Raul aurait finalement choisi de conserver son poste d'entraîneur de la réserve du Real, animé par l'ambition de prendre en main l'équipe première.

Le successeur de Tite à la tête de la sélection auriverde n’a toujours pas été nommé, alors que les qualifications pour le Mondial 2026 débutent en septembre. Carlo Ancelotti demeure le premier choix de la Confédération brésilienne de football (CBF), mais l’Italien a répété ces derniers mois qu’il tenait à honorer son contrat qui le lie au Real Madrid jusqu’en 2024. L’arrivée de l’ancien coach du Paris Saint-Germain au Brésil ne devrait pas se produire avant un an, mais le Real Madrid se tient prêt à parer à toutes les éventualités, notamment une défection de son entraîneur cet été.

Bientôt comblé, après avoir espéré prendre la suite de Zidane ?

Outre les pistes mille fois évoquées pour le banc madrilène (Mourinho, Zidane…), le club merengue aurait ajouté le nom de Raul à la liste des entraîneurs susceptibles de s’asseoir sur le banc de l’équipe première, d’après El Mundo et la Cadena Ser. L’entraîneur de la réserve pourrait ainsi imiter une autre légende du club, Zinedine Zidane, qui, sans la moindre expérience sur le banc d’une équipe professionnelle, avait pris en main l’équipe première de la maison blanche pour son entrée dans le grand monde. Le Real Madrid aurait d’ailleurs laissé entendre à Raul qu'il aurait plus de chances de remplacer Carlo Ancelotti s'il restait à la tête de la Castilla, qu’il s’imaginait pourtant quitter il y a encore un mois, d’après la presse espagnole.

Son refus de rejoindre une équipe professionnelle ambitieuse à l’étranger - son intention initiale - serait directement liée à cette responsabilité qu’il se sentirait prêt à assumer le cas échéant. Au club également, on le dit capable de relever ce défi, fait savoir la Cadena Ser. Raul, qui avait espéré un temps prendre la suite de Zidane, était suivi par Leeds et un club de Bundesliga, selon El Mundo. Le moment était venu pour lui de tenter sa chance ailleurs, pensait-on au Real, où son choix de rester entraîneur de la réserve, poste qu’il occupe depuis 2019, à l’issue d’une saison qui l’a vu échouer à faire monter la réserve, en a surpris plus d’un, rapporte la presse espagnole. Et même si l’ancien attaquant du Real ne semble toujours pas être le favori absolu pour la succession de Carlo Ancelotti, l’ex-coéquipier de Zidane s’accroche à ce rêve d’embrasser la même destinée.