Mercato: le Barça veut encore prolonger Dembélé

Deux mois après avoir prolongé son contrat, Ousmane Dembélé pourrait encore étirer son bail, d'après la presse catalane. Auteur d’un début de saison prometteur, l’international français est lié au Barça jusqu’en 2024.

Le FC Barcelone ne veut plus perdre de temps. Proche de perdre Ousmane Dembélé, arrivé au terme de son contrat en juillet dernier, le club blaugrana lui avait finalement fait signer un nouveau bail jusqu’en 2024. Il veut à présent anticiper et éviter de perdre son attaquant français, qui réalise un très bon début de saison.

Sa faible clause libératoire inquiète le Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça chercherait ainsi à prolonger Dembélé en raison notamment de sa clause libératoire élevée à seulement 50 millions, et dont la moitié reviendrait au joueur et à son agent. Puisque Xavi compte pleinement sur son ailier, le club ne souhaite pas le voir partir à moindre coût même si les négociations n’ont pas encore commencé.

"Je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe, expliquait l’international français au micro de Rothen s’enflamme la semaine dernière. Cela fait maintenant six ans que je suis là-bas. (...) J'ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après, il y a des négociations, c'est contractuel et je ne me fixais pas. Mais je ne me disais pas que j'allais quitter le club".

"Je réalise mon rêve et je suis très content"

"J'en ai bavé pendant ces cinq dernières années, c'est mieux maintenant que tout le monde parle de foot, se réjouissait-il au sujet de sa bonne entame de saison (2 buts et 4 passes décisives en 8 matchs). Moi, j'ai toujours rêvé de jouer à Barcelone. Je réalise mon rêve et je suis très content". Son rêve pourrait donc se prolonger encore un peu plus.