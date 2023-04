Affaire Galtier: ce que risque Christophe Galtier si les faits sont avérés

Depuis l’ouverture d’une enquête vendredi dernier, les membres de la PJ de Nice s’activent pour tenter de démontrer la tenue ou non de propos racistes et islamophobes de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG risque gros si les faits sont avérés mais cela prendra du temps pour l'affirmer ou l'infirmer.

Depuis vendredi, une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Nice et confiée à la PJ de la ville du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Cette enquête qui a commencé vendredi dernier avec la perquisition des locaux du club se poursuit.

La complexité pour les enquêteurs est de démontrer les faits reprochés

Les enquêteurs ont aussi auditionné Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, et cela va continuer dans les prochains jours. D'autres dirigeants du club seront entendus par les fonctionnaires de la PJ de Nice.

Si les faits reprochés à Christophe Galtier sont avérés, l'auteur risque une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende. Mais dans ce dossier, la complexité pour les enquêteurs est de démontrer les faits reprochés dans le courriel dévoilé par RMC Sport. Il ne faut pas rester sur "du parole contre parole", il faut tout démontrer. Les témoignages seront importants mais c'est surtout le contenu des documents saisis et des boîtes mails qui peuvent démontrer les faits présumés. L'enquête va donc prendre du temps et agiter la fin de saison de l'OGCN.

Le 11 avril dernier, l’After Foot avait révélé un mail authentifié et adressé par Julien Fournier, alors directeur sportif de Nice, à ses dirigeants portant de lourdes accusations contre Christophe Galtier, alors entraîneur de Nice, et John Valovic-Galtier, son fils et agent. "Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

Et Julien Fournier de poursuivre dans son mail: "Il m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau."