Galtier en garde à vue: pourquoi le technicien est accusé de discrimination raciale

Christophe Galtier et son fils John Valovic-Galtier ont été placés en garde à vue à Nice dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de discrimination raciale à l'OGC Nice, a annoncé ce vendredi le procureur de la République. Une nouvelle étape dans une affaire déclenchée il y a plus de trois mois par la révélation d’un mail envoyé par Julien Fournier, ex-directeur du football de Nice, à la direction d’Ineos.

L’affaire Galtier connaît un nouveau rebondissement. Ce vendredi matin, le coach de 56 ans et son fils John Valovic-Galtier ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur des faits de discrimination raciale survenus à l’OGC Nice. Galtier, toujours sous contrat au Paris Saint-Germain, avait été convoqué par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice en charge du dossier, a annoncé le procureur de la République.

L’affaire a éclaté aux yeux du grand public le 11 avril dernier. L’After Foot, sur RMC, authentifie et dévoile le contenu d’un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice. L’ex-directeur du football des Aiglons y accuse Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage sur la Côte d’Azur (saison 2021-2022).

Fournier fait part à sa direction de discussions et d’échanges problématiques avec le fils adoptif et agent de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier, puis avec l’entraîneur lui-même au sujet du trop grand nombre de joueurs "noirs et musulmans" chez les Aiglons. A Nice, Christophe Galtier aurait aussi suscité des crispations autour de sa gestion du ramadan: il aurait notamment demandé à ses joueurs de ne pas observer le jeûne.

"Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

Une enquête préliminaire confiée à la police judiciaire a alors été ouverte pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" après les accusations visant l'actuel entraîneur du PSG.

Digard, Rivère et plusieurs joueurs niçois audtionnés en mai

L’ancien coach de Lille ou de Saint-Etienne a rapidement démenti ces accusations. "Comme beaucoup d’entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, a-t-il indiqué en conférence de presse quelques jours après la révélation du mail. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, dans les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme, de footballeur puis d'entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte."

Avec l’ouverture d’une procédure par le procureur de la République de Nice, des perquisitions ont eu lieu au siège du Gym le 14 avril. L’objectif des ces perquisitions était de mettre la main sur d’éventuels mails pouvant incriminer Christophe Galtier. Début mai, Didier Digard, désormais ex-coach du Gym, plusieurs joueurs niçois et des salariés du club azuréen ont été auditionnés dans le cadre de l’enquête préliminaire. Le président niçois, Jean-Pierre Rivère, avait lui aussi été intérrogé au mois d’avril: "J’ai donné tout ce que j’avais à donner, confiait-il à RMC le 20 avril en marge du quart de finale de Ligue Europa Conférence face au FC Bâle. Chacun aura la liberté de s’exprimer sur ce sujet. Je ne vais pas entrer aujourd’hui dans les détails. J’ai réservé ça à l’audition."