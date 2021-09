Atlético de Madrid: Griezmann n'y arrive toujours pas

L’Atlético de Madrid s’est incliné pour la première fois de la saison sur la pelouse d’Alaves, lanterne rouge avant la rencontre, avec un Antoine Griezmann fantomatique durant l’intégralité du match.

Quel est le problème avec Antoine Griezmann? Le Français a été inexistant lors de la défaite de l’Atletico de Madrid, 1-0, sur la pelouse d’Alaves, dernier de Liga avant la rencontre. Pourtant, pour la première fois depuis son retour dans la capitale espagnole, Antoine Griezmann a disputé l’intégralité d’un match.



Le champion du monde n’a pas marqué le moindre but ni délivré la moindre passe décisive après disputé huit rencontres toutes compétitions confondues: trois avec le FC Barcelone et cinq avec les Colchoneros. Pire encore, lorsqu’il est sur la pelouse, les hommes de Diego Simeone n’ont pas marqué le moindre but.

Sous le feu des critiques, son entraineur ne s'inquiete pas et demande aux supporters et différents observteurs de patienter avant de retrouver "le vrai" Antoine Griezmann.

"Il était très enthousiaste à l'idée de revenir, il est en train de s'adapter à cet Atlético qui n'est pas le même que celui qu'il a quitté, explique le "Cholo ". Mais nous avons de la chance de l'avoir. L'Atlético a généré d'autres choses la saison dernière, on s’est permis de jouer à cinq ou trois derrière, 4-4-2… Maintenant, les joueurs qu'on a peuvent aussi entrer dans ces systèmes", expliquait Diego Simeone, il y a quelques jours.

L’Atletico de Madrid marque le pas

Champions d’Espagne en titre, El Cholo et ses hommes ont réalisé un bon début de saisons avec trois victoires contre le Celta Vigo, Elche, l’Espagnol Barcelone et un match nul contre l’Athletic Bilbao avant de s’imposer péniblement dans les derrières secondes contre Getafe.



L’Atletico de Madrid s’apprête à vivre une semaine importante avec le déplacement sur la pelouse de l’AC Milan (mercredi 21h) lors de la deuxième journée de Ligue des Champions où la victoire est impérative après le match nul, 0-0, contre Porto. Avant de recevoir le FC Barcelone, samedi 2 octobre à 21h pour le compte de la huitième journée de Liga.



