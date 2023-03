Auxerre: les conseils de Thierry Henry à Massengo

Le milieu de terrain de 21 ans Han-Noah Massengo, prêté à Auxerre depuis janvier, retrouve du temps de jeu en France. Lancé par Thierry Henry, à Monaco, Massengo a maintenu le contact et se livre sur sa relation avec son ancien entraîneur.

En manque de temps de jeu à Bristol City, club anglais de Championship (2e division), le jeune Han-Noah Massengo, 21 ans, est de retour en France depuis janvier. Le Franco-congolais est prêté jusqu’à la fin de saison à l’AJ Auxerre en Ligue 1. Un championnat qu’il a connu très jeune, lorsqu’il a été lancé dans le grand bain par un certain Thierry Henry, entraîneur de Monaco entre octobre 2018 et janvier 2019.

Dans une interview donnée à la Ligue de Football Professionnel (LFP), Massengo est revenu sur sa relation avec le champion du monde 1998: "Thierry m’a beaucoup aidé. Aujourd’hui encore, on continue à échanger. Il est toujours là pour m’aider, pour répondre à une question. Depuis que j’ai commencé ma carrière professionnelle, il a toujours été là pour moi. D’abord comme coach, puis comme grand frère."

Des débuts en Ligue des champions et en Ligue 1 à 17 ans

A Monaco, Henry n’a pas tardé à remarquer le jeune Massengo et à lui donner ses premières minutes en professionnel, à l’automne, à seulement 17 ans. D’abord le 06 novembre en Ligue des champions, contre Bruges en phase de groupes, puis le 11 novembre en Ligue 1 face au PSG – il avait alors remplacé Radamel Falcao - pour deux matchs perdus 4-0.

L’expérience ne dura qu’un temps. Assez pour jouer au total trois matchs européens et trois autres en championnat avec l’équipe première. Toujours sous les conseils avisés de l’ancien attaquant d’Arsenal: "La première chose à dire, c’est que c’est un passionné de football. Il pouvait rester des heures et des heures à expliquer des situations, des points sur lesquels travailler. […] Durant notre période commune, il s’est comporté tout à fait normalement avec moi comme avec les autres", a témoigné le jeune pensionnaire de l’AJA.

Appelé avec l'équipe de France Espoirs

A Auxerre, Massengo retrouve des couleurs. Il a participé à huit matchs en Ligue 1, dont sept comme titulaire, ainsi qu'au huitième de finale de Coupe de France perdu face à Rodez (2-3). Le joueur est passé par les catégories jeunes en équipe de France et a été appelé fin mars pour la première fois avec le groupe Espoirs contre l’Angleterre (0-4) et l’Espagne (0-0). Le milieu défensif cherche à progresser et n’hésite pas à demander conseil à Thierry Henry.

"Je sais qu’il regarde certains de mes matchs et ça m’intéresse de lui demander ce qu’il en pense, de lui demander des conseils. [...] Il me donne des conseils sur plein de situations différentes que l’on peut rencontrer dans un match. Par exemple, comme j’aime bien jouer ‘box to box’, il m’arrive de me retrouver dans la surface adverse. Tout le monde sait que Thierry a été un grand attaquant. Ce qu’il va me dire sur comment gérer ce type de situations est forcément pertinent."

L’AJA va tenter de se maintenir en première division cette saison. Actuellement 17e et premier relégable, le club bourguignon est engagé dans une lutte acharnée pour les dix dernières journées.