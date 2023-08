“C’est bien que la Ligue écoute”, les acteurs de la Ligue 1 satisfaits du décalage des matchs à cause de la canicule

En raison de la canicule qui sévit en France, la LFP a décidé de décaler le coup d’envoi de deux rencontres de la deuxième journée de Ligue 1 (Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg). Un changement salué par les joueurs et entraîneurs du championnat.

Les températures du thermomètre continuent de grimper ces derniers jours. Alors que les 40°C seront notamment atteints dans le Rhône, les organismes des joueurs de Ligue 1 sont mis à rude épreuve. Avant la réception de Montpellier samedi, Maxence Caqueret avait d’ailleurs alerté sur l’impact que peut avoir la canicule sur les protagonistes.

"La chaleur est un facteur qui peut nous fatiguer en plus du match. Au niveau musculaire, ça reste assez dangereux, a assuré le milieu en conférence de presse. Même si on se doit d’être professionnel, il y a des petits détails qui font que ça peut être plus dangereux et la chaleur en fait partie. Ça serait bien qu’on prenne en considération ces choses-là. Un risque, je ne sais pas, mais ça rajoute des points négatifs sur la forme des joueurs et de l’effectif. Ça serait mieux de jouer un peu plus tard."

L’international espoir a été entendu par la LFP, qui a annoncé que deux rencontres de la deuxième journée se joueront à 19h: Lyon-Montpellier (samedi) et Monaco-Strasbourg (dimanche). Une bonne nouvelle, d’autant que le thermomètre annonce 39°C à 17h à Lyon, heure où le coup d’envoi devait initialement être donné. Mais malgré un décalage de deux heures, il fera toujours aussi chaud au Groupama Stadium pour le premier match de la saison à domicile des Gones (35°C à 19h, 33°C jusqu’à 21h). Un climat identique aux joueurs du LOU, qui ont également bénéficié d'un décalage de deux heures pour leur match face à Toulon en Top 14.

“Continuons à faire des choses avec beaucoup de bon sens”

Un changement également salué par Florian Sotoca, qui ne devrait toutefois pas être gêné par la canicule dimanche, au moment de recevoir Rennes (22°C à Lens dimanche soir). “C’est bien que la Ligue écoute ses propres acteurs pour la qualité du jeu, pour la santé du joueur c’est très bien et je trouve que c’est une très bonne chose pour la Ligue 1, affirme l’attaquant lensois. Ça, ce n’était pas fait les autres années, on est dans l’avancé des choses et ça prouve aussi que la Ligue évolue et c’est très bien pour tout le monde.”

De son côté, Franck Haise rappelle que le plus important reste “le spectacle” et “la santé des joueurs”, mis à rude épreuve lorsque le thermomètre s’affole. “Donc si on peut décaler de deux heures, ça a plein de bon sens, pour le spectacle, pour les joueurs, les spectateurs et pour les télés au final aussi. Continuons à faire des choses avec beaucoup de bon sens et tout le monde sera content.”

Plus au sud sur la Côte d’Azur, où les températures vont stagner autour de 31°C, Francesco Farioli ne "s’est pas particulièrement adapté" aux fortes chaleurs. “On s'est habitué à s'entraîner le matin, avec des températures assez élevées. S'il fait chaud c'est pour les deux équipes, donc ce n'est pas une excuse pour nous”, a confié le coach de l’OGC Nice avant le déplacement de son équipe à Lorient dimanche (15 heures).