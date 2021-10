OM: Rongier cambriolé pendant le Classique face au PSG

Le domicile de Valentin Rongier a fait l’objet d’un cambriolage pendant le choc de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG (0-0) disputé ce dimanche au Vélodrome. Le milieu marseillais avait déjà été victime d’une telle mésaventure cet été.

La fameuse loi des séries semble aussi s’appliquer pour les cambriolages. Malheureusement pour lui, un nouveau joueur de l’OM a été victime de voleurs pendant qu’il défendait les couleurs de son club.

Comme indiqué par le journal La Provence et confirmé par BFM Marseille, le domicile de Valentin Rongier, situé à Cassis, a été cambriolé ce dimanche pendant le Classique de la Ligue 1 face au PSG (0-0).

Plusieurs joueurs de l’OM touchés cette saison

Auteur d’une prestation solide face aux Parisiens, Valentin Rongier a rapidement connu un dur retour à la réalité après la rencontre. Le préjudice total de ce vol n’a toutefois pas été communiqué. Les enquêteurs de la brigade de recherche d'Aubagne ainsi que les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

Récemment, Boubacar Kamara et Luan Peres ont vécu des faits similaires mais pour Valentin Rongier cela commence à faire beaucoup. L’ancien milieu de Nantes a déjà été victime d’un premier cambriolage pendant l’été.

"Le cambriolage a été plus difficile. On est toujours préoccupé, on se demande ce qui va se passer, si cela va se reproduire, avait expliqué le défenseur Brésilien à la mi-octobre. C'est difficile à vivre. On a désormais renforcé le système d'alarme et la sécurité de la maison, on est plus à l'aise. J'ai la chance d'avoir mon épouse à mes côtés, ce qui est très positif pour mon moral." Reste désormais à savoir si Valentin Rongier va être perturbé par ce nouvel incident intervenu chez lui.