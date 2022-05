Chants injurieux contre Sala: première sanction de Nice contre un de ses ultras

Deux jours après avoir condamné le chant injurieux proféré par les supporters niçois lors de la réception de Saint-Étienne, l'OGC Nice a annoncé une première sanction à l'encontre du capo de la Populaire Sud.

Quarante-huit heures après avoir condamné le chant injurieux proféré par les supporters niçois lors de la réception de Saint-Étienne, l'OGC Nice a annoncé vendredi une première sanction à l'encontre d'un supporter ultra de la Populaire Sud. Celui-ci ne pourra plus se rendre à l'Allianz Riviera.

"Le 'capo' qui animait la tribune mercredi s’est ainsi vu signifier une interdiction commerciale de stade par le club. Elle prend effet dès ce week-end. Ce travail en profondeur se poursuivra dans les prochains jours, notamment au fil de l’instruction menée par nos services et les autorités suite aux plaintes déposées", explique le club dans un communiqué.

Un hommage prévu à la 9e minute contre Lille

Dans le communiqué, Jean-Pierre Rivère a souligné son "indignation" et son "sentiment de honte" face à cet acte "injustifiable". "Face à l’intolérable, quelles sont les mesures à notre disposition, fermer toute une tribune? Punir plus de 5.000 personnes sans distinction ? C’est injuste et inefficace. Notre volonté est que seuls les fauteurs de trouble identifiés soient sanctionnés", confie le président de l'OGCN.

Le club azuréen a également fait savoir qu'un hommage serait rendu à Emiliano Sala, "de la manière la plus vibrante qui soit", à la 9e minute lors de la réception de Lille, à l'Allianz Riviera samedi (21 heures), pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Plus tôt ce vendredi, Christophe Galtier a tenté de calmer le jeu après un communiqué des ultras niçois. "Je me suis exprimé après le match avec mon cœur et ma sensibilité. (…) Le communiqué qu’ils ont fait vaut ce qu’il vaut. Il a le droit d’exister. Chacun a sa manière d’analyser. Si je redoute une réaction demain? Je souhaite que l’ensemble du stade et des supporters puisse encourager l’équipe qui se bat depuis 10 mois pour les places européennes."

À la 9e minute du match face Saint-Étienne (correspondant à l'ancien numéro du joueur), un chant moquant la mort d’Emiliano Sala et entonné par plusieurs membres de la tribune des ultras de la Populaire Sud avait provoqué un véritable tollé.