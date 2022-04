Clermont-PSG: la stat qui prouve que Mbappé et Messi s'entendent de mieux en mieux sur le terrain

Double passeur décisif, Lionel Messi a délivré une nouvelle offrande à Kylian Mbappé, la cinquième en Ligue 1, ce samedi lors de Clermont-PSG. Selon Opta, aucun autre duo n'affiche une telle complicité en Europe.

Neymar au départ de l’action, Messi à la passe, Mbappé à la finition. Le deuxième but du PSG à Clermont fut la parfaite illustration de ce que les supporters parisiens étaient en droit d’espérer de leur trio magique cette saison. "Avec les automatismes enfin trouvés du trio offensif, on va marcher sur Chelsea au match retour", a plaisanté l'un d'entre eux sur Twitter.

Les déceptions accumulées depuis le début de la saison voire depuis plusieurs années n’ont pas altéré l’humour des supporters parisiens, ni leur sens de l’autodérision. Il n’empêche, si les blagues pleuvent sur le trio enfin magique du club de la capitale, la plaisanterie comporte un fond de vérité. Les magiciens du club de la capitale affinent leur complicité sur le terrain, et c’est peut-être encore plus vrai pour Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Du néant naquit l’alchimie?

La Pulga et le prodige de Bondy se sont échangés sept passes décisives en Ligue 1 cette saison, au moins trois de plus que tout autre duo, selon le statisticien Opta. Questionné sur son avenir récemment, Kylian Mbappé louait le talent de Messi, témoignant au passage de sa joie d’évoluer à ses côté, ce qui n’a pas manqué de relancer les spéculations sur l’avenir du Français: "Le voir tous les jours, voir ce qu’il peut faire. Il peut améliorer mon jeu parce que c’est un joueur unique. J’ai la chance de jouer avec lui. C’est un honneur. J’ai toujours dit que je n’avais jamais pensé que je pourrais jouer avec Messi mais aujourd’hui, c’est le cas, je joue avec lui. Et je suis très content. J’apprends beaucoup avec lui. C’est un joueur unique, une légende qui va rester dans l’histoire du football. C’est un plaisir pour moi."

Pour ce 14e match qu’ils démarraient tous les trois cette saison, Lionel Messi a délivré sa douzième passe décisive en Ligue 1, la cinquième pour Mbappé, tandis que ce dernier en profitait pour rejoindre la tête du classement des buteurs avec une 18e réalisation, pour finalement prendre seul la tête grâce à son triplé.

Reconduit au sein du trio offensif, le Brésilien a lui aussi réalisé un très bon match, avec une passe décisive et trois buts, après son doublé à Lorient (5-1). Face aux Merlus, Mbappé, Messi et Neymar ont tous les trois marqué lors du même match pour la première fois. La tendance se confirme, et le trio porte de nouveau l’attaque parisienne. L'Argentin a d'ailleurs eu un but refusé pour hors-jeu à Clermont. Mais ce n'est que la Ligue 1, et le promu en face, opposeront ceux attendaient pareilles performances du trio en Ligue des champions. Mieux vaut tard que jamais, rejetteront les plus optimistes, ou les plus naïfs. Ils ont parfois tendance à se confondre.