Comment l'OL et l'ASSE pourraient être "liés" par leurs futurs propriétaires

Ennemis jurés du football français, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne pourraient bien se voir indirectement associés dans les saisons à venir. John Textor et David Blitzer, potentiels futurs propriétaires des Gones et des Verts, possèdent en effet tous les deux des parts à Crystal Palace, en Premier League. Alliés en Angleterre, et rivaux en France ?

Et si l’impensable devenait réalité? Lyonnais et Stéphanois réunis derrières des intérêts communs. Rivaux historiques, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne risquent involontairement de se "rapprocher", ou plutôt d'entretenir un lien annexe, dans un avenir plus ou moins proche. Tout ça grâce... à l’arrivée de nouveaux actionnaires américains.

Des actionnaires qui figurent tous les deux parmi les co-propriétaires de Crystal Palace, plus précisément parmi les personnes possédant des "intérêts significatifs dans le club".

David Blitzer et John Textor réunis au sein du capital de Crystal Palace © DR Crystal Palace

Textor, l’homme fort de Palace

Tout juste arrivé à l’Olympique Lyonnais, John Textor est entré en négociations exclusives pour devenir l’actionnaire majoritaire du club rhodanien via le rachat d’actions appartenant à IDG Capital, Pathé et Jean-Michel Aulas.

D’ici quelques semaines et mois, l’homme d’affaires américain va donc prendre le pouvoir chez les Gones et ne manque pas d’ambition avec de beaux moyens financiers en vue du mercato estival.

Habitué du monde du football, John Textor possède également les clubs de Botafogo au Brésil et de Molenbeek en Belgique. Mais, et voilà bien le point qui intéressera les ultras des Verts et de l’OL, l’Américain détient aussi 40 % du club anglais de Crystal Palace depuis août 2021.

Blitzer en pole pour acheter l’ASSE

En misant près de 100 millions d’euros (87,5£) pour devenir le plus large actionnaire du récent 12e de Premier League, John Textor a ainsi rejoint David Blitzer au sein du capital des Eagles. Arrivé à Crystal Palace en décembre 2015, l’homme d’affaires américain de 52 ans en possède 18% et y a donc accueilli John Textor six années plus tard.

Sauf qu'après l’arrivée de Textor à l’OL, David Blitzer... fait lui office de favori pour racheter l’AS Saint-Etienne.

Selon les informations de RMC Sport, celui qui possède aussi des parts dans les clubs d’Augsbourg (Allemagne), Alcorcon (Espagne) et Salt Lake (MLS) et à l’ADO Den Haag (Pays-Bas) pourrait formuler une offre comprise entre 60 et 80 millions à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour racheter les Verts.