Dijon-PSG: Verratti estime "ne pas avoir le droit de penser" au match contre le Barça

Avant de penser à la réception du Barça, pour les huitièmes de finales retour de Ligue des champions, le 10 mars prochain (en direct sur RMC Sport1), les Parisiens veulent se concentrer sur la Ligue 1 pour retrouver la première place. Selon Marco Verratti, "si on était premier on pourrait se gérer et ne penser qu'à Barcelone".

Troisième du championnat de France, le Paris Saint-Germain se bat pour retrouver la première place, devancé par Lille et Lyon au classement. Après la défaite face à l’AS Monaco dimanche dernier (0-2), la victoire est presque obligatoire pour les Parisiens qui se déplaceront à Dijon, ce samedi à 17h pour le compte de la 27e journée de Ligue 1: "On a tout à perdre et eux ont tout à gagner. Il faut rentrer sur le terrain sans penser à l’extérieur, ni au classement. Il faut jouer à 100% avec nos armes" avoue Marco Verratti pour le site officiel du PSG.

Face à la lanterne rouge du championnat de France, le PSG "peut gagner" reconnait le milieu de terrain qui admet ensuite: "on est plus forts, on a des grands joueurs mais il faut le montrer sur le terrain. Si on pense que c'est facile, on sera en difficulté. Il faut faire 90 minutes intenses et gagner ce match parce que c'est une finale".

"Si on était premier on pourrait se gérer et ne penser qu'à Barcelone"

Focus sur la bataille pour la première place du classement de la Ligue 1, les joueurs du PSG doivent aussi se préparer à la réception du Barça, le 10 mars prochain pour les huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Une échéance qui est encore loin selon l’Italien qui estime "ne pas avoir le droit d’y penser", car "si on était premier on pourrait se gérer et ne penser qu'à Barcelone mais là, on n'a pas le droit. On doit penser à Dijon, Bordeaux puis après à la Coupe de France. Ce sont des matches très importants pour nous."

D’après Marco Verratti, la victoire à Barcelone mardi dernier (1-4) n’est pas arrivée "hasard" car "on s'est créé des occasions et on a bien défendu". Une prestation "presque parfaite" selon lui. "Il faut apprendre de ses défaites, déclare le joueur parisien. Il faut montrer sur le terrain qu'on est une équipe plus mature qu’il y a quelques années. Si on est tous à 100% pendant 90 minutes on peut faire de grandes choses cette saison", conclut Verratti.