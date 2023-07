Donnarumma cambriolé: le conseil de l'ancien joueur de l'OM, Fabrice Abriel, pour limiter les cambriolages

Après le cambriolage de Gianluigi Donarumma dans la nuit de jeudi à vendredi, Fabrice Abriel, ancien milieu de terrain passé notamment par l'OM, lui aussi victime de ce fléau, alerte les footballeurs à mieux se protéger face à la menace des voleurs.

Le nom de Gianluigi Donnarumma s'ajoute à une très longue liste de joueurs du PSG victimes de cambriolages. Comme révélé par BFMTV ce vendredi, le gardien parisien et sa compagne ont été ligotés et menacés par une arme à leur domicile dans le 8e arrondissement de Paris. L’international italien a également été blessé à la tête.

Invité de BFMTV ce vendredi, l'ancien joueur Fabrice Abriel, également victime d'un cambriolage il y a quelques années lorsqu'il évoluait à l'OM, a dénoncé le "climat anxiogène" dans lequel vivent les footballeurs. "Le joueur de foot, c'est comme les artistes. C'est un pouvoir d'achat identifié, médiatisé, prévisible et accessible au niveau des informations, rappelle-t-il. Ceux qui commettent ces vols ont clairement accès au planning. Pour ma part, ils savaient très bien que j'étais en train de préparer la finale de la Coupe de la Ligue à Clairefontaine. Ils ont les lieux, les dates, les jours d'absence, donc la possibilité d'organiser tout ça."

"Il y a du repérage et de l'obervation"

L'entraîneur des féminines de Fleury appelle les footballeurs à "faire attention à ce qu'ils montrent" pour tenter de limiter au maximum les cambriolages. "Les joueurs de foot ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de partager leur richesse même si c'est de courte durée. Il faut qu'ils soient préparés, mieux équipés de caméras, poursuit le coach de 44 ans, en faisant le parallèle de la situation de Donnarumma avec celle de l'ancien marseillais Lucho Gonzalez. Ça paraît simple à dire mais très peu sont équipés de caméras. Certains ont un gardien en bas de l'immeuble mais souvent, ils ne sont pas suffisamment équipés pour dissuader. En fréquentant les lieux de nuit à Paris ou les restaurants, il y a du repérage et de l'observation. Il faut faire attention à qui on fréquente et les lieux qu'on fréquente."

Le montant du préjudice s'élève à 500 000 euros, selon des informations de BFMTV. Gianluigi Donnarumma et sa compagne, choquée mais pas blessée, ont été transportés à l'hôpital. L'enquête est confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB). L'international italien participera bien au stage du PSG au Japon. Après la victoire face au Havre ce vendredi (2-0), les Parisiens prennent la direction du pays asiatique ce samedi.