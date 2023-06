PSG: la nomination du successeur de Galtier se précise

En marge du départ de Christophe Galtier pendant l'intersaison, le PSG serait sur le point d'annoncer le nom de son remplaçant dans les prochains jours.

Contrairement aux autres clubs de Ligue 1, le PSG n'a pas encore annoncé la date de la reprise de l'entraînement en marge de la saison 2023-2024. Et cela tombe bien puisque le club francilien n'a toujours pas d'entraîneur. Si le départ de Christophe Galtier est acté, cela n'a pas été réglé sur le plan contractuel. Pas plus que l'arrivée de son successeur. Bonne nouvelle, une "source proche des négociations" a confirmé à l'AFP que l'annonce et la présentation du prochain technicien se feront dans les prochains jours.

"Le nouvel entraîneur devrait être mis en place la semaine prochaine, a expliqué cette source. Les derniers détails étant réglés."

Luis Enrique en grand favori

L'ancien sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique devrait être l'élu pour remplacer le technicien français. La source a précisé à l'AFP que la présentation du nouvel entraîneur n'aurait pas lieu cette semaine, contrairement à ce qu'avaient indiqué plusieurs médias.

Début juin, à l'issue d'une saison compliquée au niveau sportif et extra-sportif malgré l'obtention d'un 11e titre de champion record, Christophe Galtier a été informé par sa direction et par le conseiller football Luis Campos qu'il n'effectuerait pas sa seconde année de contrat alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG.

Recruté l'été dernier par Luis Campos, avec qui il avait déjà travaillé à Lille, Christophe Galtier paie la seconde moitié de saison de son équipe, souvent sans envie sur le terrain. Les négociations sur les modalités de son départ sont toujours en cours. Contacté mardi par l'AFP, l'avocat de Christophe Galtier n'avait pas répondu.