Incidents en Ligue 1: Blanquer met la pression à la LFP sur les sanctions contre les supporters

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a appelé la LFP à prendre des sanctions exemplaires après les débordements qui ont émaillé la 7e journée de Ligue 1.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a fermement condamné les débordements entre supporters en Ligue 1, ce mercredi au lendemain des heurts entre supporters avant Montpellier-Bordeaux et à la fin d'Angers-OM. "C'est évidemment totalement inacceptable, a-t-il déclaré sur LCI. Avec Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) nous allons probablement prendre des mesures quand il s'agit notamment d'événements qui se passent en dehors des stades."

Blanquer attend de nouvelles mesures de la LFP

Pour les heurts survenus dans les stades, comme mercredi à Angers, le ministre a renvoyé la balle vers les instances du football, la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération française de football, qu'il dit vouloir "responsabiliser". "Certains clubs ont réussi dans le passé à en finir avec cet hooliganisme qui est insupportable. Nous aurons de nouveau des discussions avec la Ligue et la Fédération sur ce qui est envisagé en la matière. Ils ont déjà réagi sur deux événements qui sont allés beaucoup trop loin ces derniers temps. Des sanctions ont été prises et nous allons demander quelles sont les nouvelles mesures envisagées pour mettre fin à cela."

"Mais il y a des gens qui doivent se voir interdire de stade dans le futur à partir du moment où ils ont eu ce type de comportements", a encore souligné Jean-Michel Blanquer, sans préciser s'il pensait renforcer les dispositions existant déjà, et qui permettent à un préfet ou à la justice de prononcer des interdictions de stade. "Il faut être ferme, ajoute-t-il. Ce sont des gens qui abiment l'image du sport, qui renversent ce que le sport doit être, c'est à dire la fraternité entre les citoyens."

Le football français est confronté depuis le début de saison à une vague de débordements de supporters: jet de projectiles sur les joueurs, comme lors de Montpellier-Marseille, envahissement du terrain et échange de coups entre supporters et joueurs lors de Nice-Marseille, bagarres entre supporters adverses lors de Lens-Lille... A chaque fois, la commission de discipline de la LFP a sévi, notamment par le biais de matches de sanction à huis clos.