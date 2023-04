"Je suis tombé à la renverse", "Il a une tolérance inégalable": à Marseille, les amis de Christophe Galtier prennent sa défense

Certains proches de Christophe Galtier à Marseille ont décidé de prendre la parole pour voler au secours du technicien, dans la tourmente après des accusations de racisme et d’islamophobie à son encontre.

Les accusations de racisme dont Christophe Galtier fait l’objet sont lourdes. Beaucoup de ses proches, notamment à Marseille, se disent "écœurés" et préfèrent ne pas s’exprimer tant que le principal intéressé ne l’aura pas fait. D’autres n’ont pas hésité à prendre la parole pour le défendre, en pleine tempête.

C’est le cas de Philippe Cazarian, ami intime de l'entraîneur du PSG: "Je suis tombé à la renverse, je n’y crois pas, ce n’est pas Christophe, ce ne sont ni ses valeurs ni son éducation, lâche son ami à RMC Sport. Depuis qu’il est jeune, et encore plus depuis qu’il est entraîneur, il m’a toujours impressionné par sa capacité à fédérer et à susciter l’adhésion de tous. Si on est repoussant, si on est sectaire, on ne peut pas fédérer."

Ses proches inquiets pour Galtier, menacé de mort

Philippe Cazarian, qui est aussi président du club marseillais de l’Entente UGA Ardziv (National 3), a son regard de dirigeant et se dit choqué par le timing de ses révélations. "Si on a des problèmes à régler dans un club, il faut les régler de suite ! Pourquoi attendre autant de temps pour sortir de telles accusations ? C’est pour cela que je n’y crois pas. C’est une vengeance sombre et malsaine, un mauvais procès."

Les proches de Christophe Galtier, qui l’avaient également vu très marqué par l’histoire de la banderole contre sa maman lors de Nice–PSG, se disent même préoccupés. "Ça me choque, ça me révolte, ça me rend triste et inquiet. Pas pour sa carrière, mais pour lui, pour sa personne. Faire face à la pression de résultats ou à des polémiques futiles, c’est une chose. Mais là on parle de menaces de mort, c’est abject. Je suis touché. Quand on voit son numéro divulgué, c’est de la folie."

Joël Cantona: "Je connais tout de Christophe: il a une tolérance inégalable"

Dans le quartier des Caillols, et notamment au sein du club de foot où Christophe Galtier a grandi (Sports olympiques caillolais), on ne veut pas croire que les propos rapportés par Julien Fournier dans ce fameux mail soient réels. Joël Cantona a adressé à RMC Sport un message pour soutenir son ami: "Tout ce que je peux dire, c’est que Christophe est une magnifique personne, explique celui qui a passé son enfance aux côtés de Galtier. Il est un homme bienveillant. Il a une droiture et un respect exceptionnels. Il est comme un frère, on a été élevé ensemble et je connais tout de lui : il a une tolérance inégalable, il s’occupe de tout le monde depuis sa tendre enfance et il a tout partagé avec tant de familles. On est né avec cet amour des gens."