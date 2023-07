L'UNFP dénonce le traitement réservé à Mbappé par le PSG

Dans un long communiqué, l'UNFP, syndicat des joueurs, vole au secours de Kylian Mbappé, écarté par le PSG de sa tournée asiatique. L'instance dénonce par la même occasion "les lofts (qui) polluent le football français".

L'UNFP sort les griffes pour prendre la défense de Kylian Mbappé. Privé de tournée au Japon et en Corée du Sud en raison de son refus de prolonger avec le PSG, l'attaquant français est à vendre, alors que son contrat actuel expire en 2024. Il devrait rejoindre le loft du club parisien, ce que le syndicat des footballeurs apprécie peu et dénonce, comme annoncé vendredi par RMC Sport.

"Au suivant, au suivant… Comme à chaque début de saison, c’est la même rengaine, le même tube de l’été, emprunté à ce cher Michel Polnareff: 'I loft you, because…'", ironise d'abord l'UNFP dans son long communiqué. Des joueurs jugés 'indésirables' ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix, en dépit du respect des contrats signés en bonne et due forme. Des contrats à durée librement déterminée d’un commun accord, donc, entre un employeur et un salarié. Et une bonne dizaine de salariés au Paris Saint-Germain sont concernés, voire plus si l’on ajoute les premiers contrats pros!"

"La mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France incitera peut-être les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier"

Un chiffre de 187 joueurs envoyés dans un loft en France la saison dernière est aussi annoncé, ce que regrette l'instance: "Le Paris Saint-Germain et les autres clubs en France qui agissent sur fond de trading respectent plus ou moins aujourd’hui la Charte du football et son article 507, que le président parisien ne doit d’ailleurs pas connaître puisqu’il a déclaré en substance que 'les joueurs qui ne sont pas au Japon ne font pas partie du club!'"

"Depuis que les lofts polluent le football français, l’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique qui, avec la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher à des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité", poursuit le communiqué.

"Exercer des pressions sur un salarié constitue du harcèlement moral"

Le syndicat appelle ensuite les instances à prendre des mesures pour évoquer ce phénomène des lofts: "Faut-il rappeler que l’UNFP attend toujours que madame la ministre des Sports daigne nous rencontrer pour évoquer ce sujet et qu’en novembre dernier une délégation de notre syndicat, conduite par Philippe Piat et David Terrier, son président et son vice-président, avait été expulsée par les forces de l’ordre du ministère des Sports pour avoir eu l’outrecuidance d’être venue demander à parler à Amélie Oudéa-Castéra des faits de harcèlement moral dans le football professionnel français?"

Kylian Mbappé devrait pour rappel rejoindre dans le loft parisien Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Edouard Michut, tous invités à aller trouver un nouveau club. Le PSG devrait ouvrir les négociations avec d'autres clubs à partir du 31 juillet, date limite à laquelle il peut activer son option le liant jusqu'en 2025.

"Il semble néanmoins utile à l’UNFP de rappeler aux dirigeants qu’exercer des pressions sur un salarié – via la détérioration de ses conditions de travail par exemple – pour le forcer à partir ou à accepter ce que veut l’employeur constitue du harcèlement moral, que le droit français condamne fermement, prévient enfin le syndicat. (...) L’UNFP se réserve le droit d’engager toutes poursuites civiles et pénales contre les clubs qui se comporteront de la sorte".