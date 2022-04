Ligue 1: le calendrier à suspense de la lutte pour le maintien

La lutte pour le maintien et pas moins de sept clubs se trouvent toujours en danger en Ligue 1. Si le dernier de la classe va devoir réaliser une série fantastique pour se sauver, certains mal-classés pourraient bénéficier d’un calendrier plus favorable assurer leur survie en première division lors des cinq dernières journées de la saison.

Brest a presque assuré son maintien dans l’élite en dominant l’OL (2-1) ce mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1. Avec 42 points et une douzième place provisoire, les Bretons semblent sauvés. Idem pour Reims, treizième avec 40 pts, après le succès du club champenois contre Lille (2-1). Derrière les groupes entraînés par Oscar Garcia et Michel Der Zakarian, sept équipes qui se tiennent en dix points restent en danger et vont lutter jusqu’au bout pour rester en première division.

Dernier avec 24 points et déjà un débours de huit longueurs sur le premier relégable, Metz glisse dangereusement vers la L2 mais dispose encore de cinq matchs pour tenter de sauver sa place en L1. Devant les Grenats, Bordeaux et Saint-Etienne ont signé mercredi un nul qui n’arrange ni l’un ni l’autre (2-2). Avec 31 points, les Verts sont provisoirement barragistes et comptent quatre unités de mieux que les Girondins au classement. Si le sprint final pour le podium et la course à l’Europe bat son plein, la lutte pour le maintien s’offre un finish à suspense. Les cinq derniers matchs de chaque équipe auront leur importance et certains pourraient profiter d’un calendrier plus abordable sur le papier d’ici la fin de la saison 2021-2022.

Angers, 14e (34 points, -13): finir le travail

Corrigé par le PSG (0-3), Angers se retrouve en danger avec cinq matchs à jouer. Le SCO n’a gagné qu’un seul de ses douze derniers duels en championnat (une victoire, deux nuls et neuf défaites). Mais le matelas accumulé par les joueurs de Gérald Baticle pourrait suffire. Surtout si les Angevins parviennent à battre leur rivaux clermontois, messins et bordelais lors des ultimes rencontres de la saison.

J34: Angers va à Clermont

J35: Angers va à Monaco

J36: Angers reçoit Bordeaux

J37: Angers va à Metz

J38: Angers reçoit Montpellier

Lorient, 15e (34 points, -19): du mieux mais du lourd à venir

Avec deux victoires consécutives à domicile en L1, Lorient a glané de précieux points dans la lutte pour le maintien. Les Merlus vont avoir une grosse fin de saison à gérer avec deux matchs contre des clubs qui rêvent de la Ligue des champions (Rennes et Marseille) et surtout deux rencontres face à des concurrents directs (Bordeaux et Troyes) pour finir le championnat.

J34: Lorient va à Rennes

J35: Lorient reçoit Reims

J36: Lorient reçoit Marseille

J37: Lorient va à Bordeaux

J38: Lorient reçoit Troyes

Troyes, 16e (33 points, -16): l’ESTAC aidé par le titre du PSG?

Bruno Irlès va-t-il réussir à sauver Troyes? Arrivé en cours de saison après l’éviction de Laurent Battles, le technicien semble proche d’assurer la survie des Troyens en Ligue 1. Mais pour y arriver, l’ESTAC va devoir batailler. Après un match à Nice, candidat au podium, le club de l’Aube va recevoir des Lillois quasiment éliminés de la course à l’Europe.

Outre des Dogues qui pourraient bien ne plus avoir grand-chose à jouer, Troyes pourrait bien affronter un PSG déjà sacré, le 8 mai lors de la 36e journée, et pourrait bien rapporter un point (ou trois) de son déplacement au Parc des Princes. Ce parait certain, c’est que les coéquipiers d’Adil Rami n’auront clairement pas envie de jouer leur survie à l’occasion d’un voyage lors de la dernière journée de la saison.

J34: Troyes va à Nice

J35: Troyes reçoit Lille

J36: Troyes va à Paris

J37: Troyes reçoit Lens

J38: Troyes va à Lorient

Clermont, 17e (32 points, -28): les Auvergnats comptent sur Bayo

Auteur d’un but importantissime ce mercredi soir à Troyes (0-1), Mohamed Bayo a permis aux Clermontois de quitter provisoirement la zone rouge. Ni relégable ni barragiste, à l’heure actuelle, le club auvergnat espère garder cette maigre avance qui lui permettra d’éviter de faire l’ascenseur.

Pour sa première saison en L1, Clermont Foot aura bien besoin de son attaquant guinéen (11 buts cette saison) pour s’assurer du maintien. Après deux mois sans marquer, Mohamed Bayo s’est enfin réveillé et Clermont veut en profiter.

J34: Clermont reçoit Angers

J35: Clermont va à Brest

J36: Clermont reçoit Montpellier

J37: Clermont va à Strasbourg

J38: Clermont reçoit Lyon

Saint-Etienne, 18e (31 points, -27): Dupraz et les Verts relancés?

Après les défaites contre Marseille et Lorient, Saint-Etienne aurait pu s’écrouler. Mais c’était sans compter sur la capacité de Pascal Dupraz au moment de motiver ses joueurs. L’ancien coach de Toulouse et Caen garde foi en son groupe et les Verts ont trouvé des ressources pour dominer Brest et arracher un nul à Bordeaux. Menés à chaque fois, les Stéphanois ont réussi à prendre quatre points (sur six) lors des deux derniers matchs. De quoi entretenir la confiance et l’espoir d’un maintien en L1.

Problème, l’ASSE va affronter trois équipes qui luttent pour une place en Ligue des champions lors des trois prochaines journées de championnat (Monaco, Rennes et Nice). Les deux ultimes duels face à Reims et Nantes, qui ne joueront plus rien, devraient jouer en la faveur des Verts et de leur bouillant coach.

J34: Saint-Etienne reçoit Monaco

J35: Saint-Etienne va à Rennes

J36: Saint-Etienne va à Nice

J37: Saint-Etienne reçoit Reims

J38: Saint-Etienne va à Nantes

Bordeaux, 19e (27 points, -35): les Girondins y croient encore

Les Girondins pensaient avoir fait le plus dur en prenant rapidement deux buts d’avance contre Saint-Etienne ce mercredi. Mais les joueurs de David Guion ont fini par se faire reprendre et ont signé une mauvaise opération dans le match de la peur (2-2). Si les Bordelais sont pour l’instant avant-derniers du classement en L1, leur calendrier plutôt favorable pourrait les aider à se maintenir dans l’élite.

La place de barragiste n’est qu’à quatre points et la première place en-dehors de la zone rouge est à cinq longueur. L’espoir existe encore mais il faudra bien négocier les matchs contre Angers, Nantes et Brest dont la fin de saison ne revêtira plus trop d’enjeux. Surtout, il faudra battre Lorient à domicile, le 14 mai, lors de la 37e journée.

J34: Bordeaux va à Nantes

J35: Bordeaux reçoit Nice

J36: Bordeaux va à Angers

J37: Bordeaux reçoit Lorient

J38: Bordeaux va à Brest

Metz, 20e (24 points, -30): il va falloir un miracle

Mathématiquement, Metz peut encore sauver sa place en Ligue 1. Mais avec huit points de retard sur le premier non-relégable et un débours de sept longueurs sur le barragiste stéphanois, cela semble compliqué.

Sauf parcours exceptionnel lors des cinq derniers matchs, le groupe entraîné par Frédéric Antonetti risque bien de descendre en Ligue 2. Incapable de gagner en championnat depuis la mi-janvier, les Grenats se trouvent au bord du gouffre. On comprend mieux la colère de l’entraîneur corse après la défaite à Lorient ce mercredi (1-0).

Le bouillant coach de Metz a signé un passage de 5 secondes devant les journalistes pour lâcher une phrase des plus énigmatiques: "Ce soir, j'ai compris beaucoup de choses... Ne me posez pas de questions."

Une potentielle faute non-sifflée sur Nicolas De Préville au tout départ de l’action entraînant le but des Merlus pourraient bien être la raison de cette saillie signée par Frédéric Antonetti. Parmi les motifs d’espoir, les Messins vont affronter des équipes qui n’auront plus rien à jouer lors des dernières journées.

J34: Metz reçoit Brest

J35: Metz va à Montpellier

J36: Metz reçoit Lyon

J37: Metz reçoit Angers

J38: Metz va à Paris