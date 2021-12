Le Graët pour une Ligue 3 complètement professionnelle

Noël Le Graët a abordé ce samedi la question de la professionnalisation de la troisième division française. En marge de l’assemblée générale de la Fédération française de football, le président a plaidé pour la création d'une Ligue 3 afin de tenir compte de l’évolution des championnats et notamment du passage à 18 clubs de la L1 et de la L2.

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont choisi d’opter pour une refonte totale des premières et deuxièmes divisions en votant pour des championnats à 18 participants. Deux jours après le vote des formations de L2, la Fédération française a tenu son assemblée générale ce samedi et va devoir s’adapter aux modifications apportées dans les compétitions professionnelles. Et en particulier pour le National 1, la troisième division hexagonale, directement impactée par le nombre d’équipes en L1 et L2.

"Tout n’est pas fait à 100%. La Ligue 2 a voté jeudi pour les 18 clubs donc quatre descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. En National on va se retrouver avec une majorité de clubs professionnels puisqu’il y en a déjà, a ainsi lancé le président Noël Le Graët. La troisième division devient malgré elle, mathématiquement, professionnelle. La Ligue et la Fédération vont discuter avec les représentants du National. C’est une compétition qui devra être entièrement professionnelle."

Le Graët: "On n’ira peut-être pas à 18 clubs"

Le patron du foot français n’a toutefois pas voulu s’avancer sur le fonctionnement réel de cette future Ligue 3. Et pour cause, tout reste sujet à une discussion et des négociations avec la LFP présidée par Vincent Labrune. Pour Noël Le Graët, une chose est évidente: il faut de l’homogénéité entre les clubs du troisième échelon national.

"Le nombre de clubs, je ne peux pas vous le dire, on n’ira peut-être pas à 18, a encore estimé le dirigeant de la FFF. En tout cas, chacun devra avoir les mêmes règles. Mais on ne pourra pas mixer clubs amateurs et clubs professionnels avec ce nombre important de descentes prévues dans les trois années qui viennent."

Organiser des matchs supplémentaires pour la L2

Noël Le Graët a ensuite été invité à commenter le vote des clubs de Ligue 2 et le passage à 18 équipes. Le président de la FFF a donc expliqué que l’allègement du calendrier des équipes de L2, déjà amputé depuis deux saisons de la Coupe de la Ligue, obligerait à organiser d’autres matchs pour que les meilleures équipes restent compétitives.

"On a pris la décision de passer à 18, c’est irréversible pendant quelques temps. Il faudra que la Ligue et la Fédération trouvent sûrement quelques matchs complémentaires parce que la deuxième division n’aura pas assez de matchs. A l’inverse de la première division, a assuré le président de la Fédération. Surtout pour les leaders. J’ai bien connu cela quand j’étais à Guingamp. Les grands clubs avaient trop de matchs et les clubs moyens pas assez. Le problème reste à régler. Il faudra être créatif pour que les clubs de D2 puissent jouer quelques rencontres inhabituelles."

Et de préciser, tout en lançant à la volée l’idée d’une compétition avec des clubs de deuxième division belge: "C’est plus facile ce genre de compétition car il y aura des dates de libre alors que la première division est bloquée avec les dates internationales. En deuxième division, il y a quelques internationaux mais à l’étranger donc on a des dates très libres et il faut être créatif."