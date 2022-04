Lens: "J’ai des joueurs à part", les éloges de Haise après la victoire à Lille

En battant son rival Lille au stade Pierre-Mauroy (1-2), le RC Lens a signé un grand coup en prenant trois points précieux dans la course à l’Europe. Après la belle performance de ses joueurs, le coach Franck Haise a distribué les bons points et rappelé les ambitions des Lensois.

Au-delà de la rivalité entre Lille et Lens, le derby de ce samedi entre les deux équipes avait une grande importance. Alors que la fin de la saison approche de plus en plus, les rivaux se devaient de prendre les trois points afin de rester en lice dans la course à l’Europe. Après une performance aboutie, ce sont les Lensois qui ont réalisé une belle opération avec cette victoire 1-2 au Stade Pierre-Mauroy.

Si Przemyslaw Frankowski et Arnaud Kalimuendo se sont illustrés en trompant la vigilance de Leo Jardim en deuxième période, Franck Haise a salué à l’issue du match, la prestation collective de ses joueurs: "On a très bien commencé le match, on a marqué tôt. Après on a été bon dans les transitions et on a marqué ce deuxième but. On fait une grosse deuxième période sur la débauche d'énergie, la solidarité, la justesse défensive."

En plus du jeu proposé par ses joueurs, le technicien a apprécié la mentalité de ces derniers qui ne cessent de se surpasser depuis plusieurs années: "Les cœurs lensois peuvent être fiers de leur équipe, comme on peut être fier d'eux. On a public à part, et j'ai des joueurs à part. Ils savent où placer les égos, ils placent le collectif au-dessus du reste et c'est une des choses qui explique les résultats depuis deux ans."

"On ne se fixe pas de limites"

Grâce à ce succès, les Nordistes se situent à seulement deux points de la cinquième place détenue par Strasbourg, et synonyme d'Europa Conference League. Après les victoires contre Nice et Lille, le septième au classement s’impose clairement comme un prétendant sérieux à l’Europe. Un constat que ne nie pas Haise: "On est toujours là, on vient d'enchaîner deux victoires importantes dans cette course à l'Europe. On ne se fixe pas de limite."

Afin d’atteindre cet objectif, l'entraîneur nordiste compte sur ses troupes pour qu’ils gardent le même état d’esprit affiché contre les Dogues: "Gardons cette humilité et cette mentalité qui permettent de déplacer des montagnes et continuons à avancer."