Ligue 1: 19 matchs sans défaite, Will Still toujours invaincu... les stats dingues du Stade de Reims

En s'imposant à Louis II face à Monaco ce dimanche en Ligue 1 (0-1), le Stade de Reims a enchaîné un 19e match sans défaite et permis à son entraîneur Will Still d'être toujours invaincu depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe le 15 octobre dernier.

Des chiffres qui font tourner la tête. Le Stade de Reims s'est imposé d'un court 1-0 ce dimanche face à Monaco à Louis II en Ligue 1. Un succès qui permet surtout aux hommes de Will Still d'enchaîner un 19e match sans défaite et de se placer dans la course à l'Europe.

17 matchs invaincus pour Will Still

A la tête de cette équipe sensation ces dernières semaines, un homme, Will Still, qui est invaincu depuis avoir remplacé Oscar Garcia sur le banc du Stade de Reims le 15 octobre dernier (0-0 face à Lorient). L'entraîneur belge a donc dirigé 17 matches consécutifs sans la moindre défaite, une série qui ne s'était pas produite depuis Tito Vilanova à Barcelone lors de la saison 2012-13 (18), rappelle Opta.

Interrogé par Canal+ à l'issue de ce nouveau succès qui place Reims 8e à quatre points d'une cinquième place européenne, Will Still est resté mesuré: "C'est un sentiement de fierté, de plaisir parce qu'enchaîner trois victoires de suite en Ligue 1, ce n'est pas évident. Je suis fier d'être l'entraineur de ces gars. On enchaine le 6e clean sheet d'affilée, défensivement on sait garder le contrôle des situations, même si on a offert des situations à Monaco en perdant des ballons au mauvais endroit. Mais quand tu es sur une série comme ça, tu es dans une bonne vibe donc on va continuer à surfer sur cette vague."

Dernière défaite... face à Monaco

Étonnamment, la dernière défaite en Ligue 1 du Stade de Reims remonte au 18 septembre face à... Monaco. Les hommes d'Oscar Garcia s'étaient inclinés 3-0 à l'époque, avec un carton rouge reçu dès la 22e minute. Une rencontre qui semble bien loin pour cette équipe qui cumulait les expulsions en début de saison mais n'en a pris que trois depuis la nomination du Belge.

Sur le terrain, certains cadres se révèlent, à l'image de Yunis Abdelhamid, capitaine et défenseur impérial face à Breel Embolo ce dimanche. A la fin du match, c'est d'ailleurs lui qui s'est exprimé lors de l'habituel speech d'après-match qu'a institué Will Still. "Yunis a pris la parole, il a dit qu'il était fier d'être capitaine de cette équipe, que cette victoire allait en amener d'autres, continuer à avoir faim, continuer à gagner des matchs", retrace le technicien.

"Il me donne mal à la tête"

Will Still tient aussi à saluer un autre artisan de cette belle passe selon lui, Nicolas Bouriette, son responsable de la performance: "Il a cette rage de vaincre, cette envie de bien faire, des fois il me donne même mal à la tête parce qu'il crie derrière moi, mais il motive les gars et c'est grâce à lui aussi qu'on y arrive." S'il est heureux d'enchaîner, le Belge dit avoir du mal à "prendre conscience" des exploits que lui et son groupe sont en train de vivre.

"Je suis déjà concentré sur le prochain match contre Marseille, confesse-t-il. Honnêtement je n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. On essaie de profiter, mais y a un tas de choses à gérer comme les mecs qui ne jouent pas en ce moment parce que c'est compliqué de faire tourner une équipe qui fonctionne bien."

"L'Europe? On posera cette question après Marseille"

Symbole de ce changement d'état d'esprit, Alexis Flips débarque à côté de son coach, qui le chambre: "Il n'est pas très beau mais je l'aime bien. Je suis content qu'il reste concentré malgré sa pré-selection en équipe de France." "C'est magnifique ce qui se passe en ce moment à Reims, on craint personne, on vient ici pour gagner, et on a pris trois points", complète le milieu de terrain auteur de la passe décisive pour Falorin Balogun.

L'attaquant anglais est d'ailleurs lui aussi l'une des sensations de cette Ligue 1, auteur de 16 déjà cette saison, devancé uniquement par Kylian Mbappé et Jonathan David. En inscrivant le but de la victoire à Monaco, il est devenu le plus jeune joueur à marquer au moins 16 fois lors de sa première saison en Ligue 1 depuis la saison 1960-61, à 21 ans et 252 jours, relève Opta.

Se pose maintenant la grande question: à seulement quatre points du Top 5 de la Ligue 1 et donc des qualifications en coupe d'Europe, les hommes de Will Still vivent-ils désormais avec cet objectif en tête? Alex Flips répond: "Avec cette belle série, on peut tenter plus de choses en étant en confiance, libérés, sans pression et ça fonctionne. L'Europe ? On posera cette question après Marseille et avant la trêve..."