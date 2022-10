Ligue 1: "Des personnes incompétentes", Ponsot, Cheyrou... les mots forts de Govou sur la crise à l'OL

Ancien joueur de l'OL (1999-2010), Sidney Govou constate, dans L'Equipe, avec beaucoup de tristesse le début de saison raté des Gones, qui restent sur quatre défaites de rang. Des résultats pas si surprenant pour l'ex-international français, qui pointe du doigt plusieurs coupables.

iLe début de saison manqué de l'OL n'a échappé à personne, encore moins aux anciennes gloires du club. Battus à Lens (0-1) ce week-end, les Gones restent sur quatre défaites de rang, du jamais vu depuis plus de trente ans. Au-delà des résultats, le fonctionnement au sein du club interroge, et Sidney Govou n'a pas hésité à le faire savoir. Dans les colonnes de L'Équipe, l'ancien attaquant dans les années 2000 (1999-2010) a pointé du doigt plusieurs responsables de la situation, à commencer par Peter Bosz.

"Je l'ai défendu pendant longtemps mais là, je ne peux plus. Mais tu ne peux pas le virer maintenant. Tu vas changer de propriétaire, il y a une mini-trêve. Tu as perdu quatre matches de suite, le nouveau ne va pas faire de la magie, a confié le consultant Canal+. Lyon, c'est une équipe de sénateurs, la plus fair-play du Championnat. Ça peut arriver d'être dépassé à Lens (0-1), mais depuis trois ans, l'OL connaît les mêmes problèmes, perd tellement de matches par manque d'intensité... C'est un système à revoir, de la façon de parler aux joueurs, de leur faire signer les contrats... Je sais que c'est dur à entendre pour des mecs qui sont là depuis trop longtemps."

"Aulas est entouré de personnes incompétentes"

Autres cibles de l'ancien international français: les deux hommes qui entourent Jean-Michel Aulas, à savoir Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (en charge du recrutement), des "personnes incompétentes". "Rien que sur la sémantique, on nomme représentant du football Vincent Ponsot, quelqu'un qui ne connaît pas le foot. C'est un homme très compétent dans son domaine mais sa seule sortie médiatique a été catastrophique. Un Ponsot, tu ne peux pas dans ce rôle, Bruno Cheyrou, c'est un bon mec mais il ne connaît pas les réseaux pour vendre, ce qui est le plus difficile dans le recrutement. Gérard Houllier savait vendre, par exemple."

Alors que l'OL a fait revenir deux anciens à la maison, avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, Sidney Govou estime que l'intersaison lyonnaise a été très mal gérée. "Lacazette, je l'adore comme joueur, c'est un très bon leader technique sur le terrain mais pas certain que ce soit le genre à aller au clash ou à mener dans le vestiaire. Il est plutôt taiseux. Y a trop de choses qui marchent à l'envers. Cherki déclare qu'il veut jouer 10 et personne ne lui répond au club, même si Bosz a été bon dessus ? Il faut lui dire : 'T'as quel âge ? T'as fait 3 passes décisives, 2 corners, et avec les Espoirs, ça reste du foot de gamin.' Et sous pression, à Lens, il a eu du mal. Ce gamin a été mis trop tôt trop haut et tu le laisses dire des choses... Karim (Benzema) nous avait dit en arrivant : 'Je vais prendre votre place.' Mais il n'a pas exigé de poste. Ce n'est pas le même message. Rayan, c'est un très très bon joueur mais sa gestuelle à Lens, non. Mais le président dit : 'Faut le laisser tranquille, c'est notre futur.' Ce n'est pas le bon message à faire passer", fustige l'ancien Gone.

Govou ne voit pas l'OL dans le top 4

Ce dysfonctionnement en interne, Sidney Govou l'observe depuis "trois ou quatre ans" avec des joueurs "surcôtés". "On a l'impression que le club est prisonnier de tout, de sa vente, de son staff mais le foot, on l'a oublié. Ça fait longtemps qu'on marche à l'envers." Avec déjà dix points de retard sur l'OM, deuxième, après seulement neuf journées, le consultant estime que le retard est déjà trop important pour espérer quelque chose en fin de saison. "Tu ne finiras pas dans les quatre premiers. Ils peuvent modifier ce qu'ils veulent mais quatre défaites en neuf matches, ce n'est pas un hasard."