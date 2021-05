Ligue 1: Galtier ne sera pas le prochain entraîneur de l'OL

Info RMC Sport - Christophe Galtier, qui vient tout juste de quitter Lille sur un titre de champion de France, ne sera pas le prochain entraîneur de l'OL. Ce qui ne veut pas automatiquement dire que le technicien français va s'engager avec Nice.

Les heures d’après le titre obtenu avec Lille ont donc porté leurs fruits. Christophe Galtier a choisi. Ou plutôt, il sait où il n’ira pas. Il ne sera pas l’entraîneur de l’OL à la reprise du groupe professionnel, indique une source proche de l’entourage de l’ex-entraîneur de Lille.

Mais cette nouvelle n’implique pas qu’il va signer à Nice, la deuxième piste qu’il a en main. Il prendra sa décision d’ici le 1er juin prochain pour son futur. Il semble en effet que de nouveaux prétendants se soient manifestés ces dernières heures. C’est la fin (lyonnaise) d’un long suspens et processus comme l’explique une source proche du dossier. Mais rien ne filtre sur les raisons qui expliquent ce refus.



Dans des heures agitées entre les festivités du titre lundi à Lille, son déplacement à Lyon mardi puis son entretien avec les dirigeants lyonnais jusque tard dans la nuit, les heures à cogiter pour peser le pour et le contre avec dans les mains d’autres arguments d’autres prétendants: "Je suis en pleine réflexion et ce n’est que du bonheur", glissait-il simplement dans un échange avec RMC Sport mercredi matin, à la sortie de l’hôtel où il avait passé la nuit en compagnie de son conseil, de Régine, son épouse, et du fils de celle-ci, John.

La journée de mercredi fut ensuite celle de toutes les supputations ; et côté OL, celle de toutes les attentes. En début de soirée, les dirigeants lyonnais, qui pensaient selon des sources concordantes que "tout s’était bien passé lors de l’entretien de mardi soir, et que le dossier était ficelé à 85%", avaient perdu espoir. Et même le fil puisqu’aucun contact n’était possible. Christophe Galtier devait pendant ce temps discuter avec les dirigeants de Nice, avec lesquels il avait bien avancé sur une future collaboration.

Un contrat de trois ans l'attendait

Au début de la journée de jeudi, après des échanges nourris avec ses proches, la tendance était à un avantage pour l’OL où un contrat de trois ans l’attendait avec quatre adjoints qu’il emmenait avec lui. Et puis, la journée de jeudi se déroulant, l’impatience a gagné les rangs de l’OL. Et la réponse est tombée en milieu d’après-midi : Galtier ne viendra pas à Lyon. Son entourage explique à RMC Sport qu’il a prévenu lui-même le président Jean Michel Aulas.

L’OL doit désormais repartir de zéro alors que le club, qui a terminé quatrième de la Ligue 1 avait tout misé dans un premier temps sur ce dossier : Christophe Galtier était en effet le plan A (et seul ?) de l’OL, où il était très désiré depuis de longues années.



L’OL doit tout reconstruire son staff puisque toutes ses composantes sont en fin de contrat en juin 2021. Rudi Garcia étant officiellement "non candidat à sa propre succession" comme il l’a dit dimanche soir ; Gérald Baticle ayant pris la tête du SCO d’Angers et Christophe Revel, l’entraîneur des gardiens de but déjà remplacé: comme annoncé par RMC Sport dimanche, Rémy Vercoutre intégrera en effet le staff. L’ex-gardien de l’OL, en poste au CF Montréal, ex-Impact de Montréal, avait déjà été pressenti il y a un an au départ de Grégory Coupet à Dijon ; mais il n’avait pas été retenu, Christophe Revel signant pour un an. Rémy Vercoutre avait déjà paraphé son contrat, il y a dix jours avant la désignation du coach principal selon un processus voulu par Juninho, le directeur sportif. Le Brésilien a demandé à Anthony Lopes une liste d’entraîneurs avec lesquels il aimerait travailler. Rémy Vercoutre était en tête de liste.

Claudio Caçapa, revenu au club en janvier 2016 aux côtés de Bruno Genesio, devrait être le seul "historique" de l’ancien staff à rester en place. Mais avec qui? C’est la question désormais qui occupe la chronique lyonnaise. La préparation pour la saison 2021-2022 débutera le 1er juillet avant un stage en Espagne.