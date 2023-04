OL-OM: l'incompréhension totale de Laurent Blanc sur le dernier but encaissé par les Lyonnais

Battu dans les ultimes secondes par Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (1-2), l'OL voit l'Europe s'éloigner. Alors que son équipe tenait le point du nul, Laurent Blanc n'arrive pas à comprendre la dernière action du match, conclue par un but contre-son-camp de Malo Gusto.

En 30 secondes, l'OL a perdu bien plus qu'un match ce dimanche face à Marseille, lors de la 32e journée de Ligue 1. Alors que les Rhodaniens tenaient le point du match nul, ils ont été crucifiés par un incroyable but gag concédé à la dernière minute par Malo Gusto (1-2). Un but encaissé que ne comprend pas Laurent Blanc.

"J'ai le quatrième arbitre à côté de moi. Il me dit qu'il reste 30 secondes. Je me dis, 1-1 c'est le résultat qui résume le match. Quand je vois le gardien de Marseille qui hésite à relancer à la main ou au pied, il doit se dire que ce n'est pas la peine de prendre des risques, confie le coach de l'OL en conférence de presse. Quand je le vois dégager, je me dis que ça va siffler là parce qu'on va récupérer certainement le ballon. Avec les attaquants de Marseille, au niveau de la taille et de l'engagement sur un ballon aérien dégagé par le gardien, je me disais 'on va pouvoir le prendre'. Mais non, on ne le prend pas. C'est comme ça."

Réaction attendue à Strasbourg

Cette défaite par KO met fin à une belle série des Lyonnais, qui restaient sur trois victoires de rang en championnat. Un coup derrière la tête des Gones dans la course à l'Europe. "J'ai dis à mes joueurs que c'était indescriptible. Vous ne pouvez pas décrire la déception qu'on peut avoir sur des matchs comme ça, poursuit Laurent Blanc. Quand on mérite de prendre un point et qu'on ne le prend pas dans les dernières minutes parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faut jusqu'à la dernière seconde du match, ça va nous trotter dans la tête, notamment quand on va le revoir mardi matin."

Toujours 7e de Ligue 1, l'OL reste à trois points de Rennes (6e) et six de Lille (5e), qui occupe la dernière place qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conference. Les coéquipiers de Dejan Lovren devront réagir dès vendredi lors du déplacement à Strasbourg.