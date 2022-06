Ligue1: Sakho, Green, Khazri… la nouvelle règle sur les numéros de maillot fait déjà des heureux

A partir de la saison 2022/2023, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 pourront choisir leur numéro entre 1 et 99. Wahbi Khazri, Etienne Green ou encore Mamadou Sakho ont déjà profité de cet assouplissement de la réglementation pour manifester leur attachement à une ville ou tout simplement satisfaire une envie.

La LFP a sauté le pas. Fin mai dernier, la Ligue de Football Professionnelle a modifié sa réglementation et autorisé les joueurs à choisir n’importe quel numéro allant de 1 à 99, faisant sauter la limite autrefois fixée à 30. La saison prochaine, il ne sera donc pas rare de voir certains joueurs avec des numéros fantaisistes, tout comme en Italie où les joueurs portent parfois le numéro correspondant leur année de naissance.

Une habitude que Gianluigi Donnarumma avait laissé de l’autre côté des Alpes lorsqu’il a signé au PSG l’été dernier. Habitué au numéro 99 à l’AC Milan (son année de naissance), Donnarumma avait dû se contenter du 50 dans la capitale française. Il pourrait donc récupérer son numéro fétiche dès la saison prochaine.

Certains ont déjà officiellement profité de cette nouvelle réglementation comme Mamadou Sakho. Le défenseur de 32 ans va délaisser son numéro 3 pour arborer le 75, numéro de département de Paris. Pour rappel, Sakho est né et formé à Paris (au Paris FC puis au PSG) et est également devenu le plus jeune capitaine de l’histoire du PSG à seulement 17 ans en 2007. Toujours à Montpellier, Wahbi Khazri a lui décidé de toucher les limites de la nouvelle législation en optant pour le 99. Le club héraultais souligne par ailleurs que le Tunisien sera le premier joueur de l’histoire du MHSC a porté ce numéro.

Côté Ligue 2, Etienne Green sera vert jusqu’au bout des gants puisque en plus de son nom, prénom et son club, le portier international espoir représentera Saint-Etienne par son numéro en portant le 42, celui du département de la Loire.

A l'approche de la nouvelle saison et de l'officilisation des numéros qui va avec, d'autres joueurs devraient eux aussi profiter de cette brèche pour rendre hommage à leur ville ou année de naissance.