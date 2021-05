Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Metz-OM

Comme la semaine dernière, la rencontre de l’OM, ce dimanche à Metz, sera diffusée en clair. C8 retransmettra ce match de la 38 e journée de Ligue 1 à partir de 21 heures.

Sans Thauvin ni Sakai, qui ne porteront plus le maillot de l’OM, ni les indésirés de Sampaoli, les joueurs de l'OM voyagent à Metz avec l’esprit assez léger. En battant Angers sur le gong dimanche dernier (3-2), les Marseillais ont d’ores et déjà assuré une place en Europe la saison prochaine. Pour participer à la Ligue Europa et non à la Conference League, un match nul suffira à Saint-Symphorien. Ce sera également bon si Lens ne bat pas Monaco dans le même temps, quel que soit le résultat des Olympiens.

Une très belle audience la semaine passée

Avec des Grenats sauvés, ce Metz-Marseille, dont le coup d’envoi sera donné à 21 heures, ne sera pas l’affiche la plus excitante de cette 38e journée de Ligue 1. Pourtant, elle devrait rassembler beaucoup de monde derrière le petit écran. Pour cause, le match sera encore diffusé en clair sur C8. La semaine dernière, OM-Angers avait réuni 984.000 téléspectateurs sur la chaîne, avec un pic à 1.357.000 personnes.

Toutes les rencontres de ce multiplex final seront bien sûr aussi à suivre en direct sur RMC, à partir de 20h avec le RMC Football Show, avant l’After Foot jusqu’à 1h du matin.

De l'enjeu partout ce dimanche soir

Outre cette lutte pour l’Europe qui concernera également Monaco et Lyon pour la Ligue des champions, la dernière ligne droite sera particulièrement scrutée ce dimanche soir. Lille a les cartes en main pour être sacré devant Paris, qui va devoir espérer un faux–pas du LOSC. Enfin, le suspense concernera également le bas de tableau avec six équipes (Reims, Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient, Nantes) pouvant encore terminer barragiste devant Nîmes et Dijon, déjà condamnés.