Lille: Ben Arfa devrait connaître sa sanction la semaine prochaine

Initialement prévu cette semaine, l’entretien d’Hatem Ben Arfa, actuellement mis à pied par le LOSC, devrait finalement avoir lieu mercredi ou jeudi prochain. Au terme de celui-ci, les Dogues auront la possibilité de prendre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

L’aventure lilloise d’Hatem Ben Arfa va-t-elle déjà tourner court? Arrivé libre de tout contrat mi-janvier dans le nord de la France, le milieu offensif de 35 ans pourrait avoir joué son dernier match avec les Dogues le 2 avril dernier contre Bordeaux (0-0, 30e journée), où il était entré en jeu à la 78e minute.

Suite à son altercation verbale avec son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, l’ancien international tricolore (15 sélections, 2 buts) devait initialement être entendu cette semaine par sa direction. Son entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement devrait finalement intervenir la semaine prochaine, potentiellement mercredi 20 ou jeudi 21.

Neuf matches seulement avec les Dogues

Actuellement mis à pied par le LOSC, "HBA" s’en était pris oralement à Gourvennec après le nul de Lille contre les Girondins. Dans le vestiaire, le ton était rapidement monté entre le technicien et le joueur. "On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n’est pas Guingamp ici!", avait lancé l’ancien Bordelais à son coach selon des informations rapportées par RMC Sport.

Son coach avait réagi devant les médias à cette altercation ("En 34 ans, je n’ai jamais vu ça", avait lâché Gourvennec), avant que le joueur formé à Lyon ne se paie à nouveau son entraîneur mais aussi son président, Olivier Létang, dans une story Instagram. "Tu parles de tordu? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence", avait écrit l’ancien Parisien. Story à laquelle le LOSC n'avait pas souhaité répondre.

Ben Arfa n’a disputé que 9 rencontres sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée en janvier dernier, dont 4 titularisations en Ligue 1. Et n’aura à son actif réussi à délivrer qu’une seule passe décisive, lors de la défaite des Dogues face au Paris Saint-Germain (1-5) le 6 février.