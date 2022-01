Mercato: dans le viseur de Newcastle, Ekitike reste à Reims

Le Stade de Reims a confirmé ce lundi son intention de ne pas laisser partir Hugo Ekitike lors du mercato hivernal malgré l'intérêt de formations étrangères dont Newcastle. L'attaquant de 19 ans terminera donc la saison avec le club champenois en Ligue 1.

Newcastle ne devrait donc pas boucler un deuxième gros transfert en provenance de la Ligue 1 lors du mercato hivernal. Ferme sur ses positions et ses attentes dans le dossier Ekitike, le Stade de Reims a décidé de conserver son attaquant de 19 ans jusqu'à la fin de la saison.

Malgré plusieurs approches de la part des Magpies, le Stade de Reims s'est montré inflexible sur ses demandes. A savoir un joli chèque de 30 millions d'euros, des bonus accessibles facilement et un prêt pour finir la campagne 2021-2022 en France. Faute d'une telle offre, Hugo Ekitike ne bougera pas.

Ekitike d'accord pour rester malgré "de très belles offres"

Dans un communiqué publié ce lundi sur son site internet, l'actuel 14e de Ligue 1 a justifié une décisision prise "en commun accord" avec celui qui a déjà inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions cette saison. Pas obligé financièrement de vendre cet hiver, Reims a préféré garder son meilleur attout offensif afin de lutter pour le maintien dans l'élite. Heureux au sein de son club formateur, Hugo Ekitike n'a pas non plus semblé vouloir forcer son transfert.

"Il est vrai que nous avons reçu de très belles offres pour Hugo lors de ce mercato. Notre volonté a toujours été de le garder au moins une saison complète. Lui aussi était désireux de ne pas brûler les étapes, voulant s’inscrire un peu plus durablement dans le projet club, celui de son club formateur qu’il a rejoint à l’âge de 11 ans, a estimé le président Jean-Pierre Caillot dans un communiqué partagé par le club champenois. Nous partageons le sentiment qu’il reste encore un bout d’histoire à écrire ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui dès dimanche face à Bordeaux."

Incapable de gagner lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 (deux nuls et deux défaites), Reims affrontera Bordeaux lors de la 23e journée de la saison, dimanche prochain. Les protégés d'Oscar Garcia défieront ensuite Nantes et Brest avant de défier Monaco et Strasbourg. Des duels compliqués où la présence de Hugo Ekitike pourrait grandement aider l'équipe en vue du maintien.