Mercato: Reims n'a pas encore reçu d’offre de Newcastle pour Ekitike

Contrairement à ce qu’indique la presse anglaise depuis ce lundi matin, le Stade de Reims n’a pas encore reçu d’offre de Newcastle pour sa pépite Hugo Ekitike, selon nos informations. Le club rémois réclame 40 millions d’euros, bonus compris.

C’est un dossier qui ne cesse d’agiter la dernière journée du mercato hivernal. Hugo Ekitike, 21 matchs de Ligue 1 au compteur, va-t-il boucler sa première saison complète au Stade de Reims? Rien n’est moins sûr après que Newcastle se soit positionné à nouveau sur le jeune joueur (19 ans). Mais selon nos informations, le club champenois n’a reçu aucune offre des Magpies, à quelques heure de la clôture du mercato.

Reims veut 40 millions d'euros

Les discussions se poursuivent entre les deux camps mais le Stade de Reims attend une offre de 30 millions d’euros, plus 10 millions de bonus atteignables. À noter que la direction rémoise se veut ferme sur ce point, estimant qu’elle n’a pas d’obligation à vendre pour équilibrer les comptes d’un club à la situation financière saine.

Reims

Jean-Pierre Caillot, le président du club, avait récemment expliqué son refus après la première offre des Anglais: "Ils nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. Comme par exemple, remporter la Ligue des champions…"

Ce lundi matin, la presse anglaise s’était enflammée sur l’international français U20, annonçant qu’une offre avait été transmise par Newcastle et acceptée par Reims. Le club relégable en Premier League s’est déjà montré très actif depuis l’arrivée des investisseurs saoudiens en recrutant Wood, Trippier et Guimaraes. En attendant peut-être Targett, Diop et donc Ekitike dans un dernier jour qui annonce encore de nouveaux rebondissements.