Metz-PSG, les compos: Verratti débute, du beau monde sur le banc parisien

Le PSG n’a pas bouleversé son onze de départ pour son déplacement à Metz ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Le club francilien défiera les Messins avec son trio Neymar-Mbappé-Di Maria en soutien de Moise Kean.

Mauricio Pochettino a décidé de faire tourner ce samedi lors du déplacement du PSG à Metz lors de la 34e journée de Ligue 1. Face aux Grenats de Frédéric Antonetti, et pour une rencontre déjà capitale dans la course au titre, l’entraîneur argentin a laissé plusieurs de ses stars sur le banc au coup d'envoi. De retour à l’entraînement mais trop justes, Marquinhos et Rafinha sont absents et Mauro Icardi ne débutera pas.

Auteur du but de la victoire contre Saint-Etienne (3-2), le buteur de l’Albiceleste voit Kylian Mbappé lui être préféré en pointe. L’attaquant français sera soutenu par Neymar côté gauche, de retour en L1 après avoir purgé ses deux matchs de suspension, et par le duo Verratti-Sarabia. Moise Kean et Angel Di Maria sont aussi remplaçants.

En face, Metz pourra compter sur la majorité de ses cadres pour ce duel contre les Parisiens. Meilleur passeur messin avec cinq offrande en championnat, Farid Boulaya sera encore chargé de l’animation offensive. A l’Algérien de guider son équipe vers un exploit face à l’un des prétendants au titre.

Un groupe parisien quasi au complet

Hormis le troisième gardien Alexandre Letellier et Juan Bernat, blessés de longue date, le PSG dispose d’un effectif presque au complet. Si Marquinhos a été contraint de déclarer forfait pour le match en Moselle, l’espoir reste de mise pour la demi-finale de Ligue des champions mercredi prochain face à Manchester City au Parc des Princes (dès 21h sur RMC Sport 1).

Remis de ses problèmes à l’épaule, Keylor Navas retrouve les buts franciliens. En défense, Alessandro Florenzi enchaîne un deuxième match consécutif en Ligue 1 en tant que titulaire après sa guérison du coronavirus. Préservé contre Angers en raison d’un coup, Marco Verratti est bien présent au coup d’envoi et devrait encore jouer comme meneur de jeu devant le duo Paredes-Herrera. En cas de victoire contre Metz, le PSG retrouverait provisoirement la place de leader du classement en attendant le choc prévu dimanche entre Lyon et Lille.

Les compos de Metz et du PSG

Le onze de Metz: Oukidja - Centonze, Boye, Bronn, Kouyaté, Delaine - Angban, Maïga, Sarr, Boulaya - Leya Iseka.

Remplaçants: Caillard, Udol, Fofana, Maziz, N’Doram, Vagner, Gueye, Yade, Niane.

Le onze du PSG: Navas - Florenzi, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa - Herrera, Verratti, Paredes - Sarabia, Neymar, Mbappé.

Remplaçants: Rico, Dagba, Bakker, Gueye, Danilo Pereira, Di Maria, Draxler, Kean, Icardi.