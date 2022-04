Monaco: Fabregas de retour après sept mois d’absence

Cesc Fabregas pourrait rejouer avec Monaco cette saison et devrait évoluer avec la réserve du monégasque en National 2 ce week-end. Le vétéran espagnol n’est plus apparu avec l'ASM en match officiel depuis septembre 2021.

Le grand retour de Cesc Fabregas est-il pour bientôt? Absent depuis de nombreux mois en raison de pépins physiques à répétition, le milieu espagnol va retrouver les terrains ce week-end avec Monaco.

Mais si son entraîneur Philippe Clement a confirmé son retour à la compétition ce mardi face à la presse, le champion du monde 2010 n’affrontera pas Saint-Etienne ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. A la place, Cesc Fabregas jouera avec l’équipe réserve du club de la Principauté sur la pelouse du Stade Louis II lors d’une rencontre de National 2.

117 minutes cette saison

Philippe Clement avait évoqué la semaine dernière le fait de vouloir faire jouer Cesc Fabregas dans les divisions inférieures. Mais le technicien belge expliquait aussi la difficulté de faire jouer celui qui fêtera ses 35 ans début mai sur une pelouse synthétique.

Une précaution prise afin d’éviter au maximum les risques de blessure. Cesc Fabregas sera donc aligné par Stéphane Nado contre Aubagne samedi à 15h. L'ASM, en difficulté dans son groupe (14e), avait été battue 4-1 à l'aller par l’équipe des Bouches-du-Rhône.

L'Espagnol a seulement joué 117 minutes depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Sa dernière apparition sous le maillot monégasque remonte à presque sept mois, le 16 septembre dernier, lors d’un succès en Ligue Europa contre le Sturm Graz (1-0). En Ligue 1, le dernier match joué par Cesc Fabregas date déjà du 21 août et un petit quart d’heure de jeu lors d’une défaite contre Lens (0-2).

Un retour retardé avec l’équipe première

L’ancien métronome d’Arsenal et du Barça avait bien disputé une rencontre en amical fin février contre la réserve de Brentford mais après l'ischio en début de saison c'est à la cheville qu'il s'était alors blessé quelques jours plus tard.

La dernière trêve internationale devait lui permettre de retrouver un peu de temps de jeu lors d'un match amical face au club satellite du Cercle Bruges. Or, la rencontre a été annulée. Mais cette fois, et après plus de sept mois d’absence, Cesc Fabregas devrait bien retrouver la compétition avec Monaco. Certes avec la réserve mais c’est déjà un début pour celui dont le contrat se terminera en juin prochain.