Equipe de France: la grande fierté d’Aulas pour Benzema

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, a affiché sa grande fierté de voir Karim Benzema, formé au club, de retour en équipe de France.

Il ne reste jamais insensible à l’évocation de son nom. Jean-Michel Aulas s’est donc énormément réjoui en apprenant la sélection de Karim Benzema en équipe de France pour disputer l’Euro. Après plus de cinq ans et demi d’absence. Le président de l’OL a partagé son émotion sur les réseaux sociaux pour saluer le grand retour avec les Bleus de l’attaquant formé au club.

Il a d’abord réagi à une petit séquence d’un documentaire de Canal+ montrant Benzema appeler Aulas. "Le retour du fils prodige, on est tellement fier et heureux", a salué le dirigeant rhodanien. Il a publié un autre message quelques instants plus tard. "Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe."

En février dernier, Aulas s’était confié dans l’émission "Comme Jamais" sur RMC Sport sur son attachement avec le natif de Lyon, qui a quitté le club en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Il avait même rêvé à voix haute d’un retour de l’enfant du club.

Le rêve d'un retour à l'OL

"Je sais qu’il y a eu des contacts l’année dernière avec Juni (Juninho, le directeur sportif, ancien coéquipier de Benzema à Lyon, ndlr), avait confié Aulas. Pour le moment, je n’ai pas eu Karim. Ceci étant, si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid."