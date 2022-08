Montpellier: "Il y a ceux qui parlent et ceux qui avancent", lance Dall'Oglio après un été compliqué

Olivier Dall'Oglio a fait face à la presse ce vendredi à deux jours du match entre Montpellier et Troyes lors de la première journée de Ligue 1. Malgré une préparation compliquée, l’entraîneur du MHSC veut y croire et ne se laisse pas déranger par les rumeurs autour d’une éventuelle éviction.

Montpellier reçoit Troyes ce dimanche (15h) lors de la première journée de la saison en Ligue 1. Pour sa deuxième campagne à la tête de l’équipe montpelliéraine Olivier Dall'Oglio traverse une période estivale un peu plus compliquée que prévu. Avec cinq défaites en autant de matchs de préparation (14 buts encaissés pour 6 marqués), l’avenir de l’entraîneur fait déjà beaucoup parler. Mais face à la presse ce vendredi, le principal intéressé a préféré faire preuve de sérénité et garder le sourire.

"Cela fait partie de la vie d’une équipe, de la vie d’un club. Il y a des hauts et des bas. Dès qu’il n’y a pas de résultat, même sur des matchs amicaux où on fait des préparations particulières, le but c’est de gagner. Quand tu ne gagnes pas, il y a danger pour l’entraîneur car au niveau du club on n’est pas satisfait et au niveau des supporters on n’est pas satisfait etc. Cela fait partie de la vie d’un club. Dès que l’on retrouvera un peu de confiance en gagnant un match, il y aura un état d’esprit dans l’équipe. Cela sera différent. On doit travailler, on doit avancer. Il y a ceux qui parlent et ceux qui avancent. Moi je préfèrerais avancer."

"Une volonté d’avancer et de bouleverser les choses"

Confiant malgré les résultats décevants de l’été, Olivier Dall'Oglio s’est également dit satisfait de l’implication de ses joueurs. Malgré les fuites soulignant que son discours ne passe plus auprès du groupe, l’ancien entraîneur de Brest a démenti en bloc.

"Je les sens beaucoup plus attentifs à ce qu’on leur propose, à ce qu’on leur dit et à ce qu’on leur montre pour changer certaines habitudes. Il y a une détermination de la part du groupe à inverser la tendance actuelle qui n’est pas bonne. […] Il y a une volonté d’avancer et de bouleverser les choses. Ils sentent qu’il ne faut pas grand-chose."

Dall'Oglio rassuré par le soutien du président Nicollin

Mis sous pression par certains supporters, Olivier Dall'Oglio bénéficie toujours du soutien de sa direction. Le technicien sera attendu au tournant dans ce début de saison où le MHSC affrontera rapidement le PSG (le 13 août) puis trois adversaires directs (Auxerre, Brest et Ajaccio) après le duel inaugural contre Troyes.

Et le coach héraultais de préciser qu'il échange régulièrement avec le président Nicollin: "Bien sûr que c'est rassurant (de sentir son soutien). On parle souvent avec Laurent et les dirigeants sur les décisions à prendre et de ce qu'il se passe. Il n'y a pas de soucis. Je suis présent et le président est encore plus présent que moi là-dessus. Il sent et voit bien que cela bosse. Pour l'instant il donne sa confiance au staff et cela fait du bien. On sent que l'on est soutenu dans le travail que l'on fait. C'est ce travail qui va payer et le président le voit bien. Si on bossait mal, il le dirait aussi car c'est son caractère. Il s'exprime avec son cœur, il dit les choses et le dit à tout le monde. Nous cela nous fait bien plaisir."