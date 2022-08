PSG: Galtier ne veut pas devenir "l'ambassadeur des entraîneurs français"

Christophe Galtier s'est presenté à la presse ce jeudi à deux jours du déplacement du PSG sur le terrain de Clermont lors de la première journée de Ligue 1. Le nouvel entraîneur du club francilien compte bien mener son équipe à la victoire à chaque match et refuse d'être érigé en modèle pour les coachs tricolores de l'élite.

Non Christophe Galtier n'a pas l'intention de se laisser griser par sa signature à Paris. Successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, l'entraîneur arrivé de Nice cet été n'est que le troisième Français depuis le début de l'ère QSI après Antoine Kombouaré et Laurent Blanc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit devenir un exemple pour les autres techniciens tricolores.

"Ce que disent mes collègues, cela fait plaisir. Je fais en sorte d'être très solidaire avec mes collègues, on fait un métier très difficile. Quand un de mes collègues, qu’il soit Français ou pas, se retrouve en difficulté ou débarqué il reçoit souvent un message de ma part, a expliqué jeudi Christophe Galtier face à la presse. Parce que je sais que c’est un métier difficile et cela peut m’arriver. Mais je ne suis pas et je ne veux pas être l'ambassadeur des entraîneurs français. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain."

Galtier: "Quand je vais jouer contre eux, ils vont vouloir me battre"

A l'heure actuelle, Christophe Galtier fait partie des grands entraîneurs français en activité avec le sélectionneur Didier Deschamps ou Zinedine Zidane. Mais au-delà d'un savoir-faire à la française, "Galette" a surtout pour mission de conduire le PSG à une première victoire en finale de la Ligue des champions. Un objectif qui passe avant le reste comme l'a confirmé lui-même le principal intéressé.

"J’ai une mission et je l’ai acceptée avec un grand plaisir. Jamais je ne la porterai en tant qu’ambassadeur des entraîneurs français, a encore estimé le coach francilien devant les journalistes. Je suis l'entraîneur d'une équipe extraordinaire, d'un club hyper-exposé, un grand club. Je reçois avec plaisir les marques de soutien de tout le monde, mais cela doit s'arrêter là. Quand je vais jouer contre eux, ils vont vouloir me battre."

Galtier impatient de débuter en L1

Champion de France avec Nice en 2021, Christophe Galtier va cette fois devoir guider le PSG vers le titre national. A deux jours de son premier match en Ligue 1 avec Paris sur la pelouse de Clermont, l'entraîneur francilien a partagé son impatience.

"Avant la première journée, on fait ce métier-là pour vivre de telles émotions. Les entraînements c’est une chose mais on vit pour la compétition donc on est en manque de compétition avant ce premier match. On veut évidemment rentrer dans ce championnat du mieux possible, a expliqué l'ancien de l'ASSE, Lille et Nice. Il y a toujours un côté non pas d'excitation, mais une réelle envie de rentrer dans la compétition."

Et Christophe Galtier de rappeler l'attente suscitée par le PSG à chacun de ses déplacement en France: "Quand le Paris Saint-Germain se déplace, les stades sont pleins. C'est souvent le match de la saison pour l'équipe qui reçoit, a coonclu le technicien. C’est une forme d’adversité et il y a aussi cette envie de découvrir et vivre tout cela."