Nantes: la banderole des supporters pour la "renaissance" du club

Un collectif de supporters de Nantes a affiché une banderole ce samedi à l’entrée du stade de la Beaujoire, au lendemain de la présentation d'un projet de rachat du club.

Maintenu de justesse en Ligue 1 à l’issue de deux matchs de barrage intenses contre Toulouse, Nantes espère ne pas connaître pareille galère pour la saison 2021-2022. Face à la crise sportive et au conflit entre les ultras et le propriétaire, l’avenir semble des plus incertains, mais un collectif de fans a appelé à un retour au calme ce samedi, non sans réclamer le départ de Waldemar Kita.

"Ne perdons plus de temps à regarder le cercueil, L’heure est à la renaissance du FC Nantes, ont écrit les membres du groupe 'Rendez-nous le FCN' sur une banderole accrochée à l’extérieur du stade de la Beaujoire. A ceux qui veulent porter nos valeurs: vous avez tout un peuple derrière vous! Kita Out."

Un dialogue impossible à Nantes?

Un geste fort de la part de ce groupe de supporters alors que les tensions restent toujours aussi vives autour du club. Vendredi, l’initiative appelée "Le Collectif Nantais" et portée notamment par Mickaël Landreau a présenté son projet de reprise du FCN. L’ancien gardien mythique des Canaris souhaite un rachat du club par des partenaires ou investisseurs à forte emprise locale.

Problème, Waldemar Kita n’est pas vendeur. L’actuel propriétaire de l’équipe nantaise ne compte pas se désengager et assure avoir une vision pour l’avenir. Ciblé avec violence par les ultras, l’homme d’affaires a regretté les incidents après le duel retour contre le Téfécé dimanche dernier mais se dit encore ouvert au dialogue: "S'il y a du dialogue à retrouver, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à écouter tout le monde."

Waldemar Kita, les anciennes légendes des Canaris, les supporters nantais… Tout le monde rêve de voir le FCN retrouver les sommets du foot français mais personne ne parvient à faire l’unanimité pour redresser le club.