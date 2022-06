OL: Aulas fixe une date pour boucler l'arrivée des nouveaux actionnaires

Jean-Michel Aulas souhaite que les discussions avec les potentiels futurs investisseurs de l'OL soient conclues d'ici le 23 juin. Le président du club lyonnais assure qu'il conservera son poste.

Il se donne deux semaines pour finaliser l'arrivée de nouveaux actionnaires à l'Olympique Lyonnais. "Tout peut basculer en une nuit, dans un sens ou dans l'autre. J'ai l'intention d'avoir conclu le sujet le 23 juin", a déclaré ce jeudi le président Jean-Michel Aulas, à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour le retour de l'attaquant international français Alexandre Lacazette. Cette prise de parole survient au lendemain de la publication d'un communiqué d'OL Groupe (la holding qui détient le club), confirmant des discussions pour une cession partielle de son capital.

"J'ai déploré, et c'est pour ça qu'on a fait un communiqué hier soir, des informations qui ont été jetées en pâture, sur la place publique. C'est vrai que nous sommes en train de faire en sorte de changer d'actionnaires, puisque deux actionnaires sortent (Pathé et IDG, ndlr). C'est une procédure extrêmement surveillée, qui peut faire l'objet de procédures. L'intérêt de tous les gens qui sont actionnaires en bourse peut être mis en difficulté. Oui, il y a un certain nombre de discussions. Non, il n'y a rien de conclu", a dit le dirigeant de 73 ans, aux manettes de l'OL depuis 1987.

Des "sommes considérables"

Jean-Michel Aulas a d'ailleurs confirmé qu'il avait bien l'intention de conserver son poste de président directeur général: "La durée sera évidemment à affiner en fonction des gens qui auront été au bout [du processus], mais ce sera pour une période moyenne très longue. (...) La particularité de la bourse, c'est qu'on peut diriger sans être actionnaire majoritaire. Ce qu'il faut, c'est avoir la confiance des actionnaires. Je l'ai eue depuis 35 ans. On fait en sorte, dans le futur, d'avoir les mêmes garanties".

En attendant que tout soit réglé, le président, évoquant des "sommes considérables", assure que la révolution à venir s'accompagnera d'une montée en puissance financière. "On a la certitude que les choses vont bien ses passer. Il a été précisé qu'on allait faire un certain nombre de renforcements des fonds propres, très significatif. C'est pour cela qu'on est aussi à l'aise pour lancer le recrutement avec Vincent [Ponsot] et Bruno [Cheyrou]", a soutenu Jean-Michel Aulas. Avant d'affirmer ensuite: "L'information principale, c'est qu'on aura les moyens de notre ambition".

Trois offres américaines sur la table

Le 9 mars, le groupe Pathé, partenaire historique de l'OL depuis 1999, et le fonds d'investissement chinois IDG, entré dans le tour de table en 2016, avaient annoncé conjointement avoir mandaté la banque Raine dans leur souhait de céder leurs parts sociales qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital soit 39,21% au total. Si un investisseur rachète seul ces quelque 40% d'actions, il prendra ainsi le contrôle de l'OL. Jean-Michel Aulas est actuellement l'actionnaire majoritaire via sa holding familiale Holnest qui détient 27,72% du capital.

Plusieurs candidats se sont manifestés. Trois offres, américaines, sont encore sur la table, selon les informations de RMC Sport. Parmi elles, figurerait celle de Foster Gillett, même si cette option n’est pas en pole. Un fonds de pension américain, proche du milieu du basket et de la NBA, est très intéressé par la présence de Tony Parker à l’OL. Un dernier nom circule aussi: celui de John Textor, co-propriétaire de Crystal Palace et de Botafogo.