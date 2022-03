Guerre en Ukraine: Kanté surpris par la mise en vente de Chelsea par Abramovich

N’Golo Kanté s’est exprimé ce vendredi au sujet du départ Roman Abramovich et de la mise en vente de Chelsea en marge du conflit en l’Ukraine et la Russie. Le milieu français des Blues a reconnu que la nouvelle a surpris les joueurs de Thomas Tuchel.

En seulement quelques jours, Chelsea a connu de nombreux rebondissements extra-sportifs. La faute à la proximité entre Roman Abramovich et les autorités russes dans le contexte tendu de la guerre en Ukraine. Poussé à prendre ses distances avec le quotidien des Blues, le propriétaire russe a également annoncé la mise en vente du club londonien. Interrogé avant la rencontre de la 28e journée de Premier League, N’Golo Kanté a confirmé que personne ne s’y attendait au sein du groupe professionnel dirigé par Thomas Tuchel.

"C'est quelque chose auquel nous n'étions pas préparés, c'est arrivé rapidement, a expliqué le milieu des Blues et de l’équipe de France dans un entretien accordé à Sky Sport. […] Mais la seule chose que nous pouvons faire, parce que nous ne contrôlons pas ces choses, est de faire le maximum comme nous avons toujours fait."

"Jouer au football au meilleur niveau possible"

A l’image de son entraîneur Thomas Tuchel, le champion du monde 2018 souhaite rester concentré sur le sportif. Troisième du classement, les Blues cherchent à garantir leur avenir européen en finissant dans le top 4 de la Premier League. Ce samedi, le déplacement à Burnley (16h) pourrait permettre à N’Golo Kanté et ses partenaires de prendre provisoirement six points d’avance sur leur premier poursuivant Manchester United qui luttera dimanche dans le derby contre City (17h30 en direct sur RMC Sport 1).

"On doit jouer au football au meilleur niveau possible, pour nous, pour le club, pour les fans et voir comment les choses se passent et c'est la seule chose que nous pouvons contrôler", a encore estimé le milieu français de 30 ans avant le déplacement à Turf Moor face aux Clarets. Outre le sprint final en championnat, les Blues restent en lice en FA Cup et en Ligue des champions. Un calendrier chargé attend donc l’équipe dirigée par Thomas Tuchel dans les semaines à venir.

Reste à savoir dans quelle mesure le conflit entre la Russie et l’Ukraine ainsi que la mise en vente du club par Roman Abramovich impactera les performances sportives. Depuis le début de l’invasion lancée par Vladimir Poutine, Chelsea a perdu la finale de League Cup contre Liverpool puis a péniblement battu une équipe de Championship (D2) en Coupe d’Angleterre. Ce week-end, N’Golo Kanté et les Blues retrouveront la Premier League et pourraient avoir droit à un accueil musclé du côté de Burnley.