OL: le beau geste de Lopes pour la femme de Rambert, ancien attaquant disparu

Le 22 août dernier, Anthony Lopes est devenu le huitième joueur de l’OL le plus capé, égalant Angel Rambert, attaquant argentin des années 1960. Le gardien portugais a décidé d’envoyer pour l’occasion son maillot spécial à la femme du joueur disparu, en Argentine.

Norma a reçu un très beau cadeau de la part d’Anthony Lopes. La femme d’Angel Rambert, lyonnais entre 1960 et 1970 et disparu en 1983, a posé avec le maillot collector du gardien lyonnais qui l’avait porté lors de la réception de Clermont le 22 août dernier (3-3).

Pour son 380e match avec l’OL, record de l'ancien attaquant argentin égalé, le nom d'Angel Rambert avait spécialement pris place sur son maillot, au-dessus de l'emblème du club, avec la date et le nombre de matchs alors disputés par les deux hommes.

"Le football et l'OL, c'est aussi une histoire de transmission et d'héritage"

Ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a publié deux clichés de Norma habillée de la tunique du gardien rhodanien, avec le message suivant: "Quand Anthony Lopes a disputé son 380e match avec l’OL, égalant Angel Rambert, il portait un flocage en souvenir d’Angel. Il a souhaité envoyer ce maillot à Norma, veuve d’Angel, en Argentine. Car le football et l’OL, c’est aussi une histoire de transmission et d’héritage".

Formé au club, Anthony Lopes compte à présent 393 matchs à Lyon et n’est donc plus dépassé que par sept joueurs: Chiesa, Coupet, Di Nallo, Chauveau, Mignot, Réveillère et Govou. Depuis ses débuts avec l'équipe première, il compte également un trophée avec la coupe de France en 2012.