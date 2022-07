OM-Betis: provocations, insultes... ça a chauffé très fort entre Guendouzi et Joaquin avant l'altercation

Mercredi soir, en amical entre l’OM et le Betis Séville (1-1), Joaquin et Mattéo Guendouzi se sont chauffés dans la surface marseillaise, avant qu'Andrés Guardado ne tire les cheveux de l’international français. Comme dévoilé par Betis TV dans de nouvelles images du match, tout a commencé par un chambrage du milieu de terrain phocéen après l’ouverture du score.

Un match qui n’avait pas grand-chose d’amical. Mercredi soir, une échauffourée a éclaté en toute fin de rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Betis Séville, juste après l’égalisation des Andalous (1-1). La raison ? Un chambrage de Mattéo Guendouzi quelques minutes avant ces vives tensions, comme le montrent des nouvelles images dévoilées par Betis TV ce jeudi.

Après l’ouverture du score de l’OM par Milik, le milieu de terrain international français s’empresse d’aller narguer le banc sévillan en indiquant le score avec ses doigts, le tout dans un sourire narquois. Cette attitude ne plaît pas du tout à Joaquin, qui lui fait savoir. "Fuck you!", lui répond l’ancien joueur d’Arsenal à plusieurs reprises.

Une histoire d'amour en deux actes

Après plusieurs invectives dans les instants qui ont suivi, l’histoire d’amour entre les deux hommes va se poursuivre au cours d’un second acte. Sur l’égalisation sévillane, trois minutes après le but de l’OM, Joaquin vient immédiatement chauffer son nouveau meilleur ami, qui le reçoit avec un geste d’humeur. C’est à ce moment qu’Andrès Guardado arrive par derrière et tire violemment les cheveux du milieu phocéen.

Le calme a eu du mal à revenir, mais la tension est finalement retombée après deux ou trois minutes. L’arbitre a préféré siffler la fin du match sur cet incident, alors que le temps additionnel était déjà bien entamé.

À l’issue de la rencontre, Joaquin a chambré Guendouzi sur les réseaux sociaux en s’affichant avec une perruque sur la tête et ce message: "Me vas a vacilar de pelo melena" (qui peut être traduit par "tu me fais hésiter à porter les cheveux longs" ou "tu vas secouer mes cheveux longs"), a-t-il écrit en ajoutant quelques smileys hilares.